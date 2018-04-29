В Уфе пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В 15 регионах России 20 мая пройдет полумарафон «ЗаБег». Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта станет синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9:00 часов, а во Владивостоке в 16:00 часов. В Уфе первый старт будет дан в 11:00 часов на площади Салавата Юлаева, а трасса пройдет по центральным улицам города. В столице Башкортостана на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км выйдут более 2000 участников.

— Интересным нововведением станет необычный формат онлайн-забега. Не важно, где желающий присоединиться к полумарафону будет находиться, все, что ему нужно — подтвердить участие и любой беговой трекер, — пояснили в городской администрации.