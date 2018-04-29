Ещё
В Уфе пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В 15 регионах России 20 мая пройдет полумарафон «ЗаБег». Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта станет синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9:00 часов, а во Владивостоке в 16:00 часов. В Уфе первый старт будет дан в 11:00 часов на площади Салавата Юлаева, а трасса пройдет по центральным улицам города. В столице Башкортостана на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км выйдут более 2000 участников.
— Интересным нововведением станет необычный формат онлайн-забега. Не важно, где желающий присоединиться к полумарафону будет находиться, все, что ему нужно — подтвердить участие и любой беговой трекер, — пояснили в городской администрации.
По итогам забегов будет выбрана беговая столица России — в прошлом году ею стала Казань, и только от участников зависит, кто получит почетное звание в этот раз. Выбор победителя будет проводиться по трем критериям: средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношение участников «ЗаБега» к общей численности населения города, средняя скорость бега участников «ЗаБега».
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии пропал 18-летний Руслан Янзигитов Последствия урагана: в Уфе стихия снесла кровлю и с корнем вырвала деревья В Уфе разыскивают 36-летнего жителя Сипайлово Владимира Косухина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ285
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»106
ФСБ обратилась к украинским браконьерам66
Воздушная тревога: Европа выкатила супердрон27
Сели все: гаишников покарали за прокурора515
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение