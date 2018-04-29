Проект из Екатеринбурга победил в престижном конкурсе технологических стартапов

Лидер проекта Максим Кузьмин и его команда разработали уникальную систему ночного видения для водителей транспортных средств. Система IR WAY позволяет даже в темное время суток и при плохой видимости обеспечить водителя высококачественной картинкой дороги с возможной дальностью до 1,5 км. Проект входит в портфель Фонда развития инноваций УрФУ.

«Наша победа — это результат многолетнего труда команды, это осознание и понимание того, что мы занимаемся правильным и нужным делом. Когда пять лет назад мы выходили на рынок с этой системой, людям это было не интересно. Сейчас нам не нужно доказывать необходимость проекта и его полезность. У нас есть уверенность в проекте, подкрепленная признанием экспертов и есть люди, которые уже используют продукт и довольны им, — отметил Максим Кузьмин. — Я никогда не принимал участие в подобных мероприятиях и никогда не полагался на фортуну и удачу. Вера в свое дело — вот, что помогло нам победить. Теперь мы готовы к тому, чтобы представить продукт на широкие массы».

Напомним, что ранее Максим Кузьмин закончил строительный факультет УрФУ (УПИ) с красным дипломом. Уникальный уральский проект получил гран-при в размере восьми млн рублей. Команда Тюменского индустриального университета, разработавшая гидравлический пакер — оборудование для перекрытия и герметизации отдельных зон нефтяных и газовых скважин, завоевала второе место и приз в размере пяти млн рублей. Третье место и приз в три млн рублей жюри присудило проекту VR Concept, создавшему одноименную систему для прототипирования в виртуальной реальности. Также в рамках финала были названы победители специальных номинаций.

Всего в этом сезоне акселератора было подано на участие в программе 3470 заявок из 13 стран. Акселератор GenerationS проводится РВК ежегодно с 2013 года.

Фото пресс-службы Уральского федерального университета