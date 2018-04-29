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На курском направлении МЖД изменят расписание электричек со 2 по 13 мая
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На курском направлении МЖД изменят расписание электричек со 2 по 13 мая 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Смена железнодорожного полотна на участке от Курского вокзала до «Кусково» внесет коррективы в расписание электропоездов.
Сообщение РЖД приводит агентство городских новостей «Москва». Временное расписание будет действовать со 2 по 13 мая. Основные работы будут производиться со 2 по 11 мая, а в оставшиеся два дня новые пути соединят с существующим железнодорожным полотном: «Так, со 2 по 11 мая во время „технологических окон“ с 23:50 до 5:40 на перегоне „Москва“ — „Кусково“ пройдет этап подготовительных путевых работ: железнодорожники уложат на этом участке новую рельсошпальную решетку, произведут балластировку и выправку пути».
В пресс-службе перевозчика попросились с пониманием воспринять изменение расписания: «МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО „РЖД“ в разделе „Пассажирам“ и в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“».
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