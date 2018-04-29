«Кремлевский летчик»: что стало с Матиасом Рустом после его выхода из русской тюрьмы

Этот германский ас-любитель был судим трижды: первый раз в СССР, остальные два раза — у себя на родине. Поступки Руста , которыми он вольно или невольно напоминал о себе после возвращения из тюремного заключения в Советском Союзе, свидетельствуют о, мягко говоря, неуравновешенной психике данного авантюриста. Не отсидел и половины срока Исландии, За решетку советского СИЗО 18-летний пилот-любитель из немецкого города Ведель попал в конце мая 1987 года, сразу же после задержания его на Красной площади в Москве . Некоторое время Руст, преодолевший на своей легкомоторной «Сессне» больше тысячи километров и четыре границы — ФРГ Финляндии и СССР, покрасовался перед камерами туристов и КГБ, а потом его взяли «под белы руки» комитетчики и милиция. Судили Матиаса Руста после того как он три месяца отсидел в следственном изоляторе — столько длилось предварительное следствие. Юному немцу вменили в вину три преступления — многокилометровый вояж «Сессны» советский суд счел хулиганством, нарушением правил авиаперелетов и собственно незаконным пересечением государственной границы СССР. Приговор был вынесен в рекордный для подобных, беспрецедентных в практике советского судопроизводства, случаев — на третий день после начала судебного процесса. После вынесения приговора (4 года лишения свободы) Руст не отсидел в советских МЛС и года — в начале августа 1988 года незадачливого пилота амнистировали и выдворили из Советского Союза. Необходимо отметить, что Руст по сравнению с верхушкой руководства Советской Армии еще легко отделался, немного посидев за решеткой в относительно благополучных условиях, на всем готовом — его поступок лишил карьеры сотен советских военачальников различного ранга, включая министра обороны СССР Сергея Соколова , немедленно снятого со своего поста после перелета Руста. Как назло, немец ухитрился беспрепятственно перелететь советскую границу еще и в День погранвойск (28 мая). Как он куролесил по возвращении Как водится, бесшабашный поступок Матиаса Руста незамедлительно стал обрастать разного рода конспирологическими версиями и гипотезами. Одна из них сводится к тому, что якобы перелет немецкого летчика-любителя был хорошо спланированной акцией спецслужб (западных или даже наших, советских). Как бы то ни было, на родине Руста встретили без особого почтения. Отношения с прозападной ФРГ у СССР были тогда не сказать чтобы особо теплыми и дружественными, но портить их, да еще таким безрассудным способом, немцы явно не хотели. Поначалу в отношении Руста даже возбудили расследование, отобрав права на пилотирование. Но затем этот ажиотаж поутих. Никаких правовых последствий, кроме запрета на управление самолетами, для Матиаса Руста легендарный перелет, по сути, не имел. [С-BLOCK] Но поступок этого юнца не забылся для прессы, которая искала любой повод для того, чтобы рассказать о Русте вновь. И Матиас не преминул предоставить журналистам такую возможность — не пробыв в Германии после советской отсидки и полутора лет, летчик-налетчик снова оказался в тюрьме, на сей раз немецкой. В строевой армии Руст не служил, его по возвращении на родину определили отдавать воинский долг альтернативным способом — в больницу медбратом. Там пылкий юноша решил покорить медсестру, а когда та не ответила на его чувства, Матиас пырнул девушку ножом. В разных источниках приводятся данные о 2,5-летнем либо о 4-летнем сроках лишения свободы — таким было наказание для нападавшего. Зато информаторы сходятся в том, что Руст снова отсидел лишь незначительную часть отмеренного ему срока. После отсидки Матиас Руст занимался чем придется, торговал, разъезжал по миру. Говорят, побывал и в России , где на протяжении трех недель рвался встретиться с Михаилом Горбачевым , но так и не довелось. Писали об обращении Матиаса Руста в индуизм и женитьбе на индианке. [С-BLOCK] В начале двухтысячных Руста поймали за руку на магазинной краже — индуист стащил в универмаге кашемировый пуловер. Этот случай вновь заставил журналистов вспомнить о немце-авантюристе. Пресса в очередной раз упорно муссировала слухи о неадекватности данного персонажа (подобные разговоры начали ходить сразу же по возвращении Руста из СССР, а после истории с нападением на медсестры только активизировались). … Известно, что сейчас Матиас Руст профессионально играет в покер и зарабатывает этим неплохие деньги. Сам он говорит, что еще средства к существованию дают преподавание йоги и консультирование в сфере банковских инвестиций. Пять лет назад, в четвертьвековой юбилей исторического перелета, Руст опубликовал свои мемуары. Особого успеха они не имели. В том же году на экраны вышел западный документальный фильм о нем под названием «Кремлевский летчик». Руста пригласили на премьеру, но он на нее не явился, не объяснив причин.