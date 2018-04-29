Компания «Санофи» запустила новое производство в Орловской области

Орловской области компания «Санофи-Авентис Восток» запустила новую инспекционную машину для сверхточного оптического контроля качества выпускаемой продукции.

Торжественный запуск нового производства состоялся накануне, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства. О работе завода по производству инсулинов и перспективах развития участникам открытия рассказали генеральный менеджер бизнес-подразделения рецептурных препаратов Санофи в России Беларуси Оксана Монж и генеральный директор ЗАО «Санофи-Авентис Восток» Мстислав Шилов.

Было отмечено, что в Орловской области компания Санофи осуществила новый этап модернизации производства инсулинов в рамках реализации долгосрочной инвестиционной стратегии в России.

Введение в эксплуатацию нового высокоточного измерительного прибора для визуального контроля растворов и суспензий в картриджах, который осуществляет двухступенчатый контроль качества в высокоскоростном режиме, позволит значительно повысить эффективность контроля за качеством продукции и увеличить производительность.

С июня 2017 года «Санофи-Авентис Восток» отправляет орловские инсулины на экспорт в страны Евросоюза . В начале этого года завод успешно прошел плановую европейскую инспекцию и подтвердил европейский GMP сертификат до 2020 года, для экспорта в рамках в рамках специального инвестиционного контракта.

По информации Оксаны Монж, запуск нового оборудования не входил в мероприятия СПИК и стал повышенным обязательством компании. В ближайшее время в рамках специального инвестконтракта «Санофи» перейдёт на полный производственный цикл инновационного инсулина.

— «Санофи» последовательно инвестирует в модернизацию завода по производству инсулинов на протяжении многих лет. Мы — одна из первых международных компаний, локализовавших производство препаратов для лечения социально-значимых заболеваний в 2010 году. Реализация экспортного потенциала — важный этап развития высокотехнологичного производства и наш вклад в повышение доли несырьевого экспорта страны, — приводит слова Монж пресс-служба.

Напомним, в октябре 2017 года компания «Санофи», Минпромторг и Орловская область заключили Специальный инвестиционный контракт, в рамках которого будет проведена модернизация производства «Санофи-Авентис Восток» и углубление локализации производства инновационного инсулина последнего поколения до стадии готовой лекарственной формы. Планируемые инвестиции до 2027 года составят 863 млн рублей. Объемы экспорта в составят 18 млн картриджей.

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