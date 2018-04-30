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Исследователи нашли скульптуру «женщины-воина» на Марсе
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Исследователи нашли скульптуру «женщины-воина» на Марсе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо странного изображения, на Марсе обнаружили входы в «подземные бункеры».
Энтузиасты, исследующие снимки Марса, опубликовали ролик с изображениями планеты, на которых, на они утверждают, явно видны следы того, что когда-то на красной планете процветала цивилизация.
Предметом интереса стала скала странной формы, которая по словам астронома-любителя Джо Уайта похожа на статую женщины-война в шлеме, пишет Daily Star. При этом он даже разглядел в изображении сходство с «египетским художественным стилем».
Другая группа исследователей, которые ведут блог на YouTube-канале Mars Alive, нашли на спутниковых снимках Марса не только различные изображения, которые, по их мнению, являются рукотворными, но и некие входы в подземные бункеры.
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