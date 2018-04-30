Исследователи нашли скульптуру «женщины-воина» на Марсе

Помимо странного изображения, на Марсе обнаружили входы в «подземные бункеры».

Энтузиасты, исследующие снимки Марса, опубликовали ролик с изображениями планеты, на которых, на они утверждают, явно видны следы того, что когда-то на красной планете процветала цивилизация.

Предметом интереса стала скала странной формы, которая по словам астронома-любителя Джо Уайта похожа на статую женщины-война в шлеме, пишет Daily Star . При этом он даже разглядел в изображении сходство с «египетским художественным стилем».

Другая группа исследователей, которые ведут блог на YouTube-канале Mars Alive, нашли на спутниковых снимках Марса не только различные изображения, которые, по их мнению, являются рукотворными, но и некие входы в подземные бункеры.