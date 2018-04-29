Чьим сыном был Сталин

Вроде бы всё ясно: отцом Иосифа Джугашвили был бедный сапожник города Гори Виссарион, матерью — бывшая крестьянка Екатерина, урождённая Геладзе. Однако снова и снова тут и там появляются сенсационные публикации, доказывающие, что будущий «отец народов» был сыном знаменитого путешественника Н. М. Пржевальского.

Неясности с отцом и рождением

В происхождении Иосифа Джугашвили действительно остаётся ещё много неясного. Даже его фамилия трактуется совершенно по-разному, и непонятно, грузинская она или осетинская (в Кахетии издавна проживало много осетин). Точная дата рождения его отца, сына крепостного крестьянина, неизвестна. Более того, неизвестна даже точная дата его смерти. Обычно указывают, со ссылкой на книгу дочери Сталина Светланы Аллилуевой , что Виссарион был убит ножом в пьяной драке в 1890 году. Однако некоторые приводят письмо юного Сосо дирекции семинарии, где он учился, в котором он указывает, что его отец уже три года не оказывает ему родительского вспомоществования из-за того, что Сосо решил продолжать учиться против его воли. Письмо датировано 1895 годом… До недавнего времени подлинная дата рождения самого Иосифа не была известна. Во всех энциклопедиях указывалось, что будущий советский вождь родился 9 (21) декабря 1879 года. В последние годы, благодаря обнаружению документов о рождении и крещении Сосо Джугашвили, исследователи признали, что он родился 6 (18) декабря 1878 года. Пожалуй, только обстоятельства биографии и личности матери Иосифа не вызывают пока ни у кого сомнений. Но в 90-е годы прошлого столетия кому-то захотелось заочно как бы обвинить её в супружеской неверности и «доказать», что сапожник Виссарион не был настоящим отцом Сталина.

История, придуманная на чистом глазу

Трудно указать источник этого некогда популярного — как сейчас любят называть такие публикации — фейка. Скорее всего, он был просто высосан из пальца, в поисках «горячей» темы, кем-то из журналистов. Точнее, наверное, не из пальца, а из портрета. Кому-то показалось, что Николай Михайлович Пржевальский очень похож на Сталина: такой же гордый кавказский профиль, густые усы… Потому что сторонники этой версии не смогли привести в её обоснование ни одного документа, который хотя бы намекал на возможность рождения Сталина от знаменитого путешественника. Все «свидетельства» подбирались уже к сложенной истории. Согласно одному из них, весною 1878 (или, по первым публикациям такого рода, когда ещё не была известна точная дата рождения Сталина, 1879) года Екатерина Геладзе-Джугашвили, заехав в гости к своему родственнику князю Маминошвили, познакомилась там с гостившим у него красивым моложавым русским офицером. Им и оказался Пржевальский. Даже здесь кроется несуразица: у бедной бывшей крепостной крестьянки родственником был князь?!… Но это ещё цветочки… Адепты романтической версии появления Сталина на свет приводят всякие «доводы» в пользу того, что Екатерина могла изменить супругу с русским офицером и преступить священные в Грузии узы брака: муж пьяница, два первых сына, умерших во младенчестве и т.д. Неизвестно откуда взяты «сведения», что Пржевальский перечислял деньги семье Джугашвили. Кстати, сам Пржевальский, чьё здоровье было подорвано тяготами и лишениями в многочисленных путешествиях по Центральной Азии, умер в очередной экспедиции в 1888 году. Так что, вроде бы, никакого противоречия с тем, что после этой даты семья Джугашвили снова испытывала нужду. Но всё это рушится при сопоставлении с реальными фактами. Здесь даже незачем приводить доводы тех, кто не без основания указывает на фактическую невозможность, в тех социальных условиях, сохранить втайне от соседей связь жены бедного сапожника с заезжим русским офицером. Просто биография самого Пржевальского в этот период хорошо документирована.

Где был Пржевальский в момент зачатия Сосо

Осенью 1877 года на пути в Тибет Пржевальский тяжело заболел и был вынужден повернуть назад. 20 декабря 1877 (1 января 1878) г. он прибыл на российскую территорию, в город Зайсан (ныне в Казахстане ), где лечился до конца марта 1878 года, надеясь весной, по выздоровлении, снова отправиться в Тибет. Однако болезнь не проходила, а во это время в Зайсан пришло письмо, извещавшее Пржевальского о смерти матери. Путешественник решил сначала поехать на её могилу, да и подлечиться на родине. Итак, в далёкий и долгий (железных дорог на окраинах Российской империи — что в Средней Азии, что на Кавказе — ещё не было) путь из Зайсана в Петербург Пржевальский двинулся не раньше апреля 1878 года. Прибыл он в Петербург только в последних числах мая, после чего провёл лето в своём имении в Смоленской губернии. В какой момент и главное — с какой целью — он мог «смотаться» на Кавказ, если сам путь туда и обратно из центральных губерний занимал не меньше месяца? Но даже если предположить, что Сталин родился не в 1878, а в 1879 году, то и тут у Пржевальского просто физически не было времени съездить в Гори, чтобы зачать Сталина. Уже 21 марта (2 апреля) 1879 года он выступил из Зайсана в новое путешествие на Тибет.

А так ли уж похож Сталин на Пржевальского? Ведь на парадных советских портретах 1930-1950-х гг. Сталина изображали слабо похожим на самого себя, искусственно завышая ему лоб, добавляя густоты волос и усов и ясности во взоре. Не исключено, что и сами придворные портретисты бессознательно копировали известный образ красивого, чернявого усача. А одним из таких в период борьбы с «космополитизмом» был знаменитый русский путешественник. Указывая, что слухи о возможном происхождении Сталина от Пржевальского появились ещё при жизни «отца народов», некоторые отмечают, что вождь мог даже негласно их поощрять. Это как бы облагораживало его родословную. Действительно, Сталин не любил распространения сведений о его настоящих родителях, что неудивительно: семья была неблагополучной, хвалиться было нечем… Сейчас, когда версия о мнимом рождении Сталина от Пржевальского, казалось бы, давным-давно и многократно опровергнута (конечно, решающий вердикт в таком вопросе может вынести только генетическая экспертиза), «романтики» вновь и вновь воскрешают этот миф, но в другом обличье. Не нравится им, что пьяница-сапожник с тяжёлой, очевидно, наследственностью, породил «великого вождя». И от Пржевальского вроде жалко отказываться… На роль «отца Сталина» недавно был выдвинут мнимый брат Пржевальского, служивший на Кавказе. Брат, служивший на Кавказе, у знаменитого путешественника был. Только не родной, а двоюродный — Михаил Алексеевич, впоследствии генерал от инфантерии, в Первую мировую командовавший Кавказским фронтом. Вот только было ему в момент рождения Сталина всего 19 лет, а служить на Кавказ он впервые приехал в 1888 году… Нет сомнения, что время от времени в прессе будут выскакивать новые «жареные факты» из биографии Сталина, «доказывающие», что он — не тот, кем мы его всегда считали.