В Курске пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи

Добровольцы Поискового Отряда «Лиза Алерт» просят всех неравнодушных принять участие в поисках

28 апреля 79-летняя Мария Григорьевна Атрепьева (Плохих) ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, собраны в «пучок», глаза серо-зеленые.

Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам или помочь в распространении информации.

Группа поиска: https://vk.com/lizaalert_kyrsk Тема на форуме: http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=186&t=..