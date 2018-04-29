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В Курске пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи
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В Курске пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи 

Курские известия 37 минут назад
Фото: Курские известия
Добровольцы Поискового Отряда «Лиза Алерт» просят всех неравнодушных принять участие в поисках
28 апреля 79-летняя Мария Григорьевна Атрепьева (Плохих) ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, собраны в «пучок», глаза серо-зеленые.
Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам или помочь в распространении информации.
Группа поиска: https://vk.com/lizaalert_kyrsk Тема на форуме: http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=186&t=..
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