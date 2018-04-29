«Пандшерский лев»: как воевал Шах Масуд против советских войск в Афганистане

Именно он, «Пандшерский лев», как его называли, так или иначе, был причастен ко всем операциям, совершаемым в отношении вооруженных сил контингента советских войск, находившихся на территории Афганистана в период 1979 — 1989 годов.

«Счастливый» несчастливец

Его жизнь уложилась в 48 лет, всю свою сознательную бытность, до самой смерти, Ахмад Шах Масуд воевал. Политика захватила его с начала 70-х годов, когда Масуд присоединился к афганским оппозиционным силам Буррхануддина Раббани, даже не окончив Кабульского университета. «Масуд» в переводе с арабского-«счастливец». По-разному можно понимать счастье, но один из будущих лидеров партии вооруженной афганской оппозиции «Исламское общество Афганистана» искал его обретения исключительно в борьбе с «неверными» и утверждения во власти. Как сообщалось в официальной статистике представителей советского «ограниченного контингента», в отношении формирований Масуда предпринимались 9 операций. С уверенностью можно сказать, что все они оказались, по большей части, безрезультатными-самого шейха советским контрразведчикам достать не удалось. Спустя несколько лет это получилось у других.

Как он воевал

Нет ни одного свидетельства представителей российского генералитета, которые бы утверждали, что Масуд воевал бездарно. Напротив, все, кто знал Ахмад Шаха или встречался с ним, говорит, что он был рассудительным, сдержанным человеком, знал 3 языка. В боестолкновениях предпочитал выверенные, опробованные на практике, тактику и стратегию, почерпнутые из опыта прошлых войн.

Глава «Масудистана»

Властные амбиции Ахмада Шаха Масуда были отчасти удовлетворены после вывода советских войск из Афганистана, когда «счастливец» возглавил район Афганистана из нескольких провинций — Парвана, Тахара, Баглана и Бадахшана. Эта территория стала негласно называться «Масудистаном». Она имела свое правительство, собственные деньги и многочисленную армию. В 1992 году в Кабуле было свергнуто правительство Наджибуллы, но Масуд и Дустум, принявшие в этом перевороте прямое участие, в конечном итоге не смогли договориться. Дустум с другим афганским полевым командиром, Гульбетддином Хекматияром, выступили против Масуда в борьбе за контроль столицы Афганистана. В этом противостоянии погибли четыре тысячи афганцев.

«Гуд бай», Масуд: Америка