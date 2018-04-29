Во Владивостоке будут решать судьбу 13 косаток и 200 белух

Общественники выступают против вылова животных.

Пикет против выделения квот на отлов в Охотском море косаток и белух проведет в Южно-Сахалинске инициативная группа «Друзья океана», действующая на базе местного туристического клуба «Бумеранг».

«30 апреля в 11:00 в сквере у ДК «Родина» в Южно-Сахалинске состоится пикет по сбору подписей под петицией против выдачи квот на отлов косаток и белух. Петиция будет направлена президенту РФ, Министерству природных ресурсов Федеральному агентству по рыболовству с просьбой прекратить выдачу этих квот», — сообщает пресс-служба «Бумеранга».

По данным клуба, 3 мая 2018 во Владивостоке будет решаться судьба 13 косаток и 200 белух: в этот день в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» пройдут общественные слушания по выделению квот на отлов этих животных в 2019 году, передает « Интерфакс — Дальний Восток».

«В 2018 году были одобрены квоты на отлов 10 косаток и около 400 белух, но благодаря вмешательству ученых и общественности разрешения на отлов никто не получил. Но в следующем году отлов хотят возобновить, несмотря на то, что ученые бьют тревогу об отсутствии мониторинга популяций и, следовательно, полных данных без которых выдача квот на изъятие любого количества животных недопустима», — отмечает пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем мире отлов косаток и белух запрещен во всем мире, но не в России

«Мнение ученых и общественности просто игнорируется, ведь эти уникальные животные — для кого-то просто ценный товар, а стоимость их на рынке достигает миллионы долларов», — сообщает пресс-служба.

Представители клуба также признают, что никто не знает точно, сколько морских животных отлавливают каждый год, так как «независимый учет просто не ведется». Морских животных отлавливают «в культурно-просветительских целях» для продажи живого товара в океанариумы Юго-Восточной Азии.

«Огромное количество животных (сотни белух, десятки косаток) изымают из одних и тех же мест год за годом, а влияние на популяцию никто не изучает. Для продажи вылавливают молодняк, ввиду того, что такие особи лучше поддаются дрессировке и быстрее «ломаются» в неволе», — сообщает пресс-служба.

Между тем, изъятие из природы молодых особей подрывает репродуктивную способность всей популяции, что может привести к полной потере вида, считают зоозащитники.

«Такая участь постигла популяцию южно-резидентных косаток у берегов Канады США . В 1960-1970-х годах 45 косаток были изъяты из южно-резидентной популяции. Из них 10 погибли во время отловов, 35 были отправлены в океанариумы по всему миру. На сегодняшний день только одна косатка из 35 жива. Южно-резидентные косатки находятся сейчас в списке видов на грани исчезновения — их осталось только 76 особей», — приводит пример пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем цивилизованном мире наблюдается тенденция отказа от содержания китообразных в неволе, а подобный отлов признан жестоким даже Всемирной ассоциацией зоопарков и аквариумов (WAZA).

«Мы требуем запретить выдачу квот на отлов косаток и белух и принять во внимание мнение общественности и ученых, которые бьют тревогу уже много лет», — требуют в своей петиции зоозащитники.

В клубе «Бумеранг» агентству «Интерфакс — Дальний Восток» также сообщили, что сборы подписей под аналогичной петицией пройдут на днях во Владивостоке и в Сочи , там пикеты проведут местные зоозащитники.

Также в социальных сетях стартует фотофлэшмоб, которые призывает распечатать или открыть на планшете фотографии косатки и белухи, сфотографироваться с ней и выложить на свои страницы с тегами #Япротивотлова #StopOrcaCaptures #StopBelugaCapture.

Инициативная группа «Друзья океана» занимается обучением волонтеров для оказания помощи морским млекопитающим, попавшим в опасность возле Сахалина.