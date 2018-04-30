МИД Австралии: полиция страны расследует утечку информации о слежке в интернете 

СИДНЕЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная полиции Австралии проводит расследование утечки конфиденциальной информации, на основании которой СМИ сообщили о намерении правительства законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны (Australian Signals Directorate — ASD), чтобы позволить его сотрудникам вести слежку за интернет-пользователями в собственной стране. Об этом заявила в понедельник в интервью радио ABC министр иностранных дел страны Джули Бишоп.
"Любая правительственная утечка информации вызывает тревогу, и, насколько мне известно, федеральная полиция ведет расследование", — отметила министр.
29 апреля газета The Sunday Telegraph со ссылкой на информированные источники в Канберре сообщила, что секретарь (первый заместитель) министерства иммиграции и охраны границ Майк Пеццулло и секретарь министерства обороны Грег Мориарти обсуждали в феврале идею «позволить сотрудникам ASD противостоять и тайно ликвидировать киберугрозы, источники которых находятся в Австралии». В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки (Australian Security Intelligence Organisation), однако они могут это делать лишь с судебной санкции.
В тот же день глава МИД Австралии категорически опровергла эти утверждения газеты. По ее словам, у правительства «нет планов расширять полномочия Управления радиотехнической обороны».