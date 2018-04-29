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Австралийские военные не будут следить за интернет-пользователями страны
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Австралийские военные не будут следить за интернет-пользователями страны 

ТАСС 50 минут назад
СИДНЕЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп опровергла появившиеся в местных СМИ сообщения о планах правительства законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны (Australian Signals Directorate), чтобы позволить его сотрудникам вести слежку за интернет-пользователями в собственной стране.
Как сообщила в воскресенье со ссылкой на информированные источники газета The Sunday Telegraph, предложение расширить полномочия Управления радиотехнической обороны обсуждали в феврале секретарь (первый заместитель) министерства иммиграции и охраны границ Майк Пеццулло и секретарь министерства обороны Грег Мориарти, которые даже обменялись письмами на этот счет. По данным издания, высокопоставленный представитель гражданского ведомства призвал коллегу из военного ведомства поддержать предложение «позволить сотрудникам Управления активно противостоять и тайно ликвидировать киберугрозы, источники которых находятся в Австралии». В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки (Australian Security Intelligence Organisation), однако они могут это делать лишь с санкции судьи.
"У правительства нет планов расширять полномочия Управления радиотехнической обороны", — сообщила глава МИД страны в воскресном интервью Девятому телеканалу. «Нет никаких брешей в системе нашей безопасности, которые следует заделывать, — подчеркнула Бишоп. — У нас уже действуют законы, позволяющие решать данные проблемы и при этом охранять право граждан на информационную конфиденциальность».
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