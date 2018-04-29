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Погранслужба намерена пресечь деятельность украинских рыбаков-браконьеров
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Погранслужба намерена пресечь деятельность украинских рыбаков-браконьеров 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море в зоне ответственности береговой охраны погранслужбы РФ, в том числе рыбаков из Украины, приводящая к гибели дельфинов, будет пресечена, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по республике Крым.
Факты гибели более 70 особей дельфинов в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года зафиксированы экологами, млекопитающие погибли от рыболовецких сетей браконьеров, сообщили крымские пограничники. Все факты указывают на браконьерский промысел в запрещенных районах лова, либо районах, где проходят миграционные пути дельфинов.
"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины", — сообщили в погрануправлении.
Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что подтверждено фотографиями изувеченных животных (вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова, а зачастую оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей), сообщили пограничники.
Отмечается, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, так как фиксируются только те факты, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации «Безмятежное море».
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