Погранслужба намерена пресечь деятельность украинских рыбаков-браконьеров

Факты гибели более 70 особей дельфинов в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года зафиксированы экологами, млекопитающие погибли от рыболовецких сетей браконьеров, сообщили крымские пограничники. Все факты указывают на браконьерский промысел в запрещенных районах лова, либо районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины", — сообщили в погрануправлении.

Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что подтверждено фотографиями изувеченных животных (вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова, а зачастую оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей), сообщили пограничники.

Отмечается, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, так как фиксируются только те факты, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации «Безмятежное море».