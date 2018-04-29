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Полиция распространила предупреждение для граждан Приморского края
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Полиция распространила предупреждение для граждан Приморского края 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранительные органы Приморского края просит жителей и гостей региона быть бдительнее в период грядущих праздничных дней. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В полиции перечислили ряд правил, чтобы свести к минимуму риски и обезопасить себя от воров. Во-первых, нельзя прятать в наружные карманы мобильные телефоны и деньги; не нужно писать на банковских картах код доступа. Крупные суммы денег держите отдельно от тех, что предназначены на мелкие расходы. Будьте осторожны в местах массового скопления людей.
В общественном транспорте сумку держите впереди себя или возьмите в руки.
В автомобиле нельзя оставлять сумки или документы.
Уезжая из дома, проверьте замки на окнах и дверях.
Если вы заметите подозрительный предмет, человека, или автотранспорт, длительное время находящийся около мест массового пребывания граждан, особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения, немедленно проинформируйте об этом сотрудников полиции: обратитесь к ближайшему наряду, в дежурную часть любого отдела внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного)
— МВД.
Во Владивостоке на грядущие праздники запланировано множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
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