В Малайзии завершена регистрация кандидатов на всеобщие выборы

Пекан / Малайзия /, 29 апреля / Синьхуа / — В Малайзии в субботу завершилась регистрация кандидатов в депутаты палаты представителей страны и местных парламентов. В стране началась 11-дневная предвыборная кампания.

Премьер-министр страны, лидер правящей коалиции "Национальный фронт" Наджиб Разак в субботу в городе Пекан /штат Паханг/ зарегистрировался кандидатом в депутаты палаты представителей страны от этого региона.

Бывший премьер-министр Малайзии, 92-летний Махатхир Мохамад был зарегистрирован кандидатом в Лангкави /штат Кедах/. Он во главе союза оппозиционных сил бросит вызов правящей коалиции.

Избирательная комиссия Малайзии во второй половине дня в субботу объявила о завершении проверки информации всех зарегистрированных. По ее данным, более 2300 кандидатов отвечают условиям участия в выборах.

Согласно прогнозу малайзийского центра изучения общественного мнения, М. Мохамаду будет трудно одержать победу над «Национальным фронтом», находящимся у власти уже более 60 лет. —0—