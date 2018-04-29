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В Малайзии завершена регистрация кандидатов на всеобщие выборы
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В Малайзии завершена регистрация кандидатов на всеобщие выборы 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Пекан /Малайзия/, 29 апреля /Синьхуа/ — В Малайзии в субботу завершилась регистрация кандидатов в депутаты палаты представителей страны и местных парламентов. В стране началась 11-дневная предвыборная кампания.
Премьер-министр страны, лидер правящей коалиции "Национальный фронт" Наджиб Разак в субботу в городе Пекан /штат Паханг/ зарегистрировался кандидатом в депутаты палаты представителей страны от этого региона.
Бывший премьер-министр Малайзии, 92-летний Махатхир Мохамад был зарегистрирован кандидатом в Лангкави /штат Кедах/. Он во главе союза оппозиционных сил бросит вызов правящей коалиции.
Избирательная комиссия Малайзии во второй половине дня в субботу объявила о завершении проверки информации всех зарегистрированных. По ее данным, более 2300 кандидатов отвечают условиям участия в выборах.
Согласно прогнозу малайзийского центра изучения общественного мнения, М. Мохамаду будет трудно одержать победу над «Национальным фронтом», находящимся у власти уже более 60 лет. —0—
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