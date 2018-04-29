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Отремонтированная подпорная стена на Славянской начала рушиться во Владивостоке
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Отремонтированная подпорная стена на Славянской начала рушиться во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Размытые летними дождя в 2017 году подпорная стена и автодорога на улице Славянской ремонтировали с 27 октября до 29 декабря и даже запрещали движение на время аварийных работ. Не прошло и полгода, как подпорная стена начала рушиться. Об этом сообщил сайт VL.ru.
Плиты местами потрескались и накренились, дорожное покрытие вплотную к стене идет волнами
— VL.ru.
Пресс-служба администрации столицы Приморья прояснила ситуацию, отметив, что подрядная организация засыпала грунт после ремонтных работ, в декабре.
С оттаиванием грунтов произошли просадки. В ближайшее время подрядчик устранит все просадки, все восстановит в соответствие с контрактом
— администрация города.
В Красноярске проходит масштабная реконструкция магистралей города. На ремонтные работы из федерального бюджета выделено около двух миллиардов рублей.
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