Отремонтированная подпорная стена на Славянской начала рушиться во Владивостоке

Размытые летними дождя в 2017 году подпорная стена и автодорога на улице Славянской ремонтировали с 27 октября до 29 декабря и даже запрещали движение на время аварийных работ. Не прошло и полгода, как подпорная стена начала рушиться. Об этом сообщил сайт VL.ru.

Плиты местами потрескались и накренились, дорожное покрытие вплотную к стене идет волнами

— VL.ru.

Пресс-служба администрации столицы Приморья прояснила ситуацию, отметив, что подрядная организация засыпала грунт после ремонтных работ, в декабре.

С оттаиванием грунтов произошли просадки. В ближайшее время подрядчик устранит все просадки, все восстановит в соответствие с контрактом

— администрация города.