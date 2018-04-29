Из-за нарушений природоохранного законодательства в Находке приостановлена работа угольного терминала

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края

По результатам рейдовых проверок в бухте Находка в субботу, 28 апреля, согласно информации Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора инспекторами был составлен протокол об административном правонарушении (выброс без специального разрешения). В Находкинский городской суд на рассмотрение был направлен протокол для вынесения административного наказания в виде приостановки деятельности.

Инспекторы Тихоокеанского морского управления опечатали въездные ворота на склады хранения угля, расположенные на территории причалов № 50 и № 51.

Напомним, в марте 2018 года между девятью предприятиями было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с администрациями Приморского края и Находкинского городского округа.