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Из-за нарушений природоохранного законодательства в Находке приостановлена работа угольного терминала
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Из-за нарушений природоохранного законодательства в Находке приостановлена работа угольного терминала 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
По результатам рейдовых проверок в бухте Находка в субботу, 28 апреля, согласно информации Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора инспекторами был составлен протокол об административном правонарушении (выброс без специального разрешения). В Находкинский городской суд на рассмотрение был направлен протокол для вынесения административного наказания в виде приостановки деятельности.
Инспекторы Тихоокеанского морского управления опечатали въездные ворота на склады хранения угля, расположенные на территории причалов № 50 и № 51.
Напомним, в марте 2018 года между девятью предприятиями было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с администрациями Приморского края и Находкинского городского округа.
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