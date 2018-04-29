Космонавты недовольны шумом в российском сегменте МКС

Космонавты, вернувшиеся с МКС, пожаловались на высокий уровень шума в российском сегменте станции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Как сообщили в ЦПК, жалобы на гул высказали практически все экспедиции, побывавшие на орбите в 2010–2017 годах.

«Уровень шума в российском сегменте МКС остается высоким, несмотря на замену части вентиляторов на малошумные», — отметили в Центре.

Отмечается, что еще в 2008 году после жалоб космонавтов Центральный аэрогидродинамический институт по заказу «Роскосмоса» разработал новые, более тихие вентиляционные системы, после чего их смонтировали на МКС.

По мнению экспертов, акустическая обстановка на МКС могла бы повредить здоровью обычных людей, но не сильно угрожает профессионалам, прошедшим подготовку в ЦПК.

В свою очередь в «Роскосмосе» заверили, что сейчас уровень шума в российском сегменте МКС не превышает установленных медицинских норм.

В частности, уровень шума во время сна экипажа равен 50 децибел и 60 децибел в часы активной деятельности.

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