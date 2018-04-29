Генпрокурор установит правила ношения формы прокурорскими работниками

На генерального прокурора возложена обязанность по определению порядка и правил обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием. Соответствующий законопроект вступил в силу 29 апреля.

Ранее закон «О прокуратуре» возлагал обязанность по установлению правил и порядка обеспечения формой на Правительство. При этом законом не было определено, в каком порядке утверждаются описание и правила ношения форменного обмундирования и знаков различия, порядок выплаты денежной компенсации взамен формы, порядок её учёта, списания, хранения и выдачи, а также порядок создания и содержания запасов форменного обмундирования.

Чтобы устранить имеющийся пробел, полномочия по регламентации указанных вопросов были переданы генеральному прокурору России

Также законом внесены изменения в пункт 3 статьи 45 Федерального закона, дополнив его положением о праве прокуроров на ношение и хранение специальных средств индивидуальной защиты, а также об исключении из данной нормы излишней детализации в части упоминания типов оружия.