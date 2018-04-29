Гималайский медведь помог зоологам настроить фотоловушку

Любопытный нос косолапого техспециалиста настроил обзор автоматической камеры для лучшего наблюдения за животными.

Необычно-созидательной оказалась недавняя встреча фотоловушки с объектом ее наблюдения — обитателем Национального парка «Земля леопарда» — гималайским медведем.

Зачастую привлекающие любопытных животных технические новинки в дикой природе становятся жертвами этого самого любопытства: звери играют, сбивают, кусают, царапают фото— и видеокамеры. Но в этот раз получилось наоборот.

Видеокамеру установили над узкой расщелиной, через которую проложен природный мост — бревно, по которому животные переходят овраг. Так зоологи намеревались запечатлеть редкого дальневосточного леопарда. Но вместо изящной кошки по бревну-подиуму прогулялся гималайский медведь.

Он прошелся по бревну, подошел к фотоловушке, ткнулся носом, чуть сместив ее ракурс, развернулся и ушел.

— Мест, подходящих для подобных съемок, на «Земле леопарда» не так много. Мы планировали запечатлеть проход леопарда, но в объективе оказался медведь. В апреле эти звери, ранее выбравшиеся из берлог, активно исследуют территорию, ищут пропитание, едят остатки прошлогоднего желудя, побеги молодых трав, — пояснил научный сотрудник национального парка Глеб Седаш.

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