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Гималайский медведь помог зоологам настроить фотоловушку
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Гималайский медведь помог зоологам настроить фотоловушку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Любопытный нос косолапого техспециалиста настроил обзор автоматической камеры для лучшего наблюдения за животными.
Необычно-созидательной оказалась недавняя встреча фотоловушки с объектом ее наблюдения — обитателем Национального парка «Земля леопарда» — гималайским медведем.
Зачастую привлекающие любопытных животных технические новинки в дикой природе становятся жертвами этого самого любопытства: звери играют, сбивают, кусают, царапают фото— и видеокамеры. Но в этот раз получилось наоборот.
Видеокамеру установили над узкой расщелиной, через которую проложен природный мост — бревно, по которому животные переходят овраг. Так зоологи намеревались запечатлеть редкого дальневосточного леопарда. Но вместо изящной кошки по бревну-подиуму прогулялся гималайский медведь.
Он прошелся по бревну, подошел к фотоловушке, ткнулся носом, чуть сместив ее ракурс, развернулся и ушел.
— Мест, подходящих для подобных съемок, на «Земле леопарда» не так много. Мы планировали запечатлеть проход леопарда, но в объективе оказался медведь. В апреле эти звери, ранее выбравшиеся из берлог, активно исследуют территорию, ищут пропитание, едят остатки прошлогоднего желудя, побеги молодых трав, — пояснил научный сотрудник национального парка Глеб Седаш.
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