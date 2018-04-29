В Беларуси завершился отборочный этап международного ICT-конкурса, организованного китайской корпорацией Huawei

Минск , 29 апреля / Синьхуа / — В субботу в Беларуси завершился отборочный этап международного ICT-конкурса, организованного китайской корпорацией Huawei, в тот же день в Минске состоялась церемония вручения сертификатов победителям. Об этом сообщили в ООО «Бел Хуавэй Технолоджис».

В компании рассказали, что конкурс начался 10 апреля, когда было подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и Министерством связи и информатизации Беларуси и утвержден учебный план международного образовательного проекта корпорации Huawei для молодых белорусских специалистов «Семена будущего».

В конкурсе приняли участие более 900 студентов из 15 вузов Беларуси. После трех туров состязания три студента были объявлены победителями. Как ожидается, они отправятся в Китай , в штаб-квартиру Huawei, где им предстоит отстаивать честь Беларуси на международном этапе глобального конкурса Huawei Global ICT Skill Competition.

Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Вадим Богуш на церемонии награждения акцентировал внимание на важной роли информационно-коммуникационных технологий в развитии страны и получении самых современных знаний студентами, которым предстоит строить высокотехнологичную Беларусь. Именно поэтому ключевым является вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых решать поставленные государством серьезные задачи. Замминистра также подчеркнул, что сотрудничество Беларуси с ведущими мировыми компаниями, в число которых входит Huawei, будет расширяться, в том числе в образовательной сфере, подготовке IT-специалистов.

Как сказал директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Пан Юн, корпорация Huawei активно участвует в развитии цифровой экономики в Беларуси, которая стремится к новой модели экономики путем приложения больших усилий для развития информационных технологий. «Мы уделяем особое внимание обучению талантливой молодежи, в этом году мы разработали программу по подготовке 1000 специалистов в области ICT. Это хороший шанс для специалистов получить дополнительные возможности для профессионального роста. Важно, что в Беларуси уделяется большое внимание подготовке молодых IT-специалистов. Этому способствует общий высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в стране», — сказал Пан Юн, отметив, что Huawei строит свою деятельность на принципах корпоративной социальной ответственности и прикладывает все усилия для укрепления дружбы между Беларусью и Китаем.

Сертификаты победителям вручили В. Богуш, Пан Юн и ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич. —0—