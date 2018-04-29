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Фестиваль единоборств украсят работами воспитанников Находкинского реабилитационного центра
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Фестиваль единоборств украсят работами воспитанников Находкинского реабилитационного центра 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Фестиваль единоборств «Планета спорта» пройдет в Находке 29 апреля в рамках мероприятий, посвященных году Японии в России. На спортивный праздник пригласили воспитанников социально-реабилитационного центра «Альбатрос», сообщает PRIMPRESS.
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