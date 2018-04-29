В Тульской области два дня читали фронтовые письма

Тульской области прошёл двухдневный марафон «Вестники Победы», в ходе которого было прочитано более 70 писем фронтовиков, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.

Копии писем для марафона были предоставлены различными музеями региона, а также местными жителями.

Участниками марафона стали активисты детских и молодёжных объединений, лидеры общественных организаций, общественные деятели, ветераны Великой Отечественной Войны, жители Тулы и области. Видео-ролики прочтения каждого из писем марафона появятся в социальных сетях.

В военных действиях периода Великой Отечественной Войны участвовало порядка 500 тысяч жителей Тульской области.