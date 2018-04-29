№12-01

Похоже, растем. В смысле, автомобильный рынок в России растет — продажи понемногу увеличиваются, возвращаются модели, которые исчезли из шоу-румов в три кризисных года — как СХ-9 и Juke, появляются новые — как D-Max или Atlas. Да и вообще, жить стало куда легче и значительно веселее: Всемирный банк предсказывает неуклонный рост нашего ВВП, президент называет выход из рецессии главным событием года, премьер радует снижением числа бедных с 30 до 21 миллиона человек за десять последних лет. Или пятнадцать — он, кажется, не очень уверен. Но в любом случае всех нас — и тех, кто уже задумался о покупке «Панамеры»-универсала, и тех, кто только мечтает о симпатичном «Рио», одетом в модный кроссоверный обвес X-Line, — ждет новый, 2018 год.

Что принесет с собой год столетнего юбилея Красной армии и 70-летней годовщины «Ленд Ровера»? Ясное дело, каждому свое. Кому — абхазские мандарины, костромскую моцареллу и «Датсун» с мотором от «Весты», кому — отдых на горнолыжных трассах Норвегии и ключи от новенького ХС60. Дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. И все же добрый Дедушка Мороз — борода из ваты заготовил и общие подарки для всех нас. Скажем, на круговом движении — ведь теперь там стало так, как в европах. Правда, не везде и не всегда. А еще нас ждут легонькое повышение акцизов на бензин, веселенькие «зоны успокоенного движения», скорое возвращение милицейских засад на дорогах и стукачи — «народные инспекторы» с видеозаписями наших нарушений в своих смартфонах. Но…

Но мы крепчаем! Нас лишают олимпийских медалей без суда и следствия, нас выгоняют из команды «Формулы-1» только за то, что мы русские, нас объявляют чуть ли не врагами рода человеческого за то, что мы осмелились вернуть себе землю, которую друзья рода человеческого пытались оттяпать у нас трижды. Нам даже запрещают строить туда мост. В своей внезапной нелюбви к нам наши «партнеры» и «коллеги» дошли до полного абсурда, стремясь запретить двигатель внутреннего сгорания или, в крайнем случае, с нефти пересесть на продукты, пардон, метаболизма коров и овец — да-да, я не преувеличиваю, в «Ауди» говорят об этом на полном серьезе!

А мы все равно крепчаем. И скоро все, как один, в едином порыве пойдем выбирать нового президента. Почему мы такие стойкие? Потому, наверное, что много пережили. Потому что привыкли надеяться на лучшее будущее. И даже незаметно для себя переиначили слова великого соотечественника, повторяя то и дело «надежды юношей питают». А ведь в оригинале у Ломоносова значится: «науки юношей питают, отраду старым подают».

О многом говорит поправка, не правда ли? Науки надо постигать, учиться. Только не «коммунизму настоящим образом», как велел бесноватый русофоб, могилу которого никак не уберут с Красной площади, а химии, математике, биологии и прочим замечательным, интереснейшим наукам. Только выучив назубок законы физики (закон Ома, к примеру), можно аргументированно ответить на бредни об электромобилях и гибридах. Всерьез занявшись географией, геологией, вулканологией, выяснить, что причитания всевозможных «зеленых» шарлатанов об экологическом апокалипсисе — сплошное вранье. А проштудировав учебник по экономике, понять, что не о чистом воздухе они пекутся, а всего лишь о снижении цены бочки нефти.

Будем учиться, юноши?