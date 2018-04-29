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Предпринимателей Приморья приглашают пройти бесплатное обучение по бухучету и госзакупкам
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Предпринимателей Приморья приглашают пройти бесплатное обучение по бухучету и госзакупкам 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
Пройти бесплатное обучение предлагает Центр поддержки предпринимательства Приморского края субъектам малого и среднего бизнеса в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», сообщает PRIMPRESS
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