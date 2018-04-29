Американка записывала секс‐видео с 3‐летней дочерью ради наркотиков

Полицейские из Южной Индианы арестовали женщину, которая растлевала собственную трехлетнюю дочь, записывая ее на видео, чтобы купить на вырученные деньги наркотики, сообщило издание WTHR.

Хайме Симмс является матерью двоих детей. Чтобы уладить финансовые проблемы, она записывала секс-видео с трехлетней дочерью, после чего продавала ролики, а деньги тратила на покупку наркотических веществ и личных вещей.

Ее бывший муж обнаружил, что мать начала навещать детей реже, после чего проверил телефон экс-супруги, где обнаружил снимки и записи процесса домогательств. Мужчина обратился в полицию.

Позже обвиняемая призналась в совершенных действиях. По ее словам, она успела заработать подобным методом порядка 200 долларов. Ей предъявили несколько обвинений, в том числе в растлении малолетних, согласно которым суд изберет меру наказания.