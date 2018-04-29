В парке «Патриот» прошел фестиваль «Гренадеры Кубинки — 2018»

На территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот» прошел региональный юнармейский Фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018». В этом году мероприятие приурочено к столетию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

На территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот» прошел региональный юнармейский Фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018». В этом году мероприятие приурочено к столетию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Официальное открытие фестиваля традиционно началось со вступления молодых ребят в ряды юнармейцев, которые дают клятву «Быть верным Отечеству и юнармейскому братству!». На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, руководители юнармейского движения Одинцовского района и гости Фестиваля. Всем, кто принял высокое звание юнармейца были вручены знаки Юнармии.

Основная программа Фестиваля проходила на территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот». Именно здесь ребята проходили военно-прикладные испытания, которые были весьма непростые. Команды показали высокие спортивные и тактические результаты, пройдя несколько тематических этапов: сборка/разборка автомата, разряжение и снаряжение магазина автомата, преодоление препятствий, выполнение норматива 4А РХБЗ и другие тематические задачи.

После выполнения основной программы Фестиваля, юнармейцы отправились на экскурсию по объектам парка «Патриот». Воспитанники посетили музейную площадку в военной техникой и Партизанскую деревню, где после экскурсии заслушали ряд тематических лекций от командования Министерства обороны России