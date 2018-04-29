В пригороде Владивостока вооруженная пенсионерка пугает горожан

Жительница одного из частных домов в пригороде позвонила в полицию и сообщила о неадекватной соседке. Женщина рассказала, что 83-летняя пенсионерка регулярно ходит по улице с топором и утверждает, что носит его в качестве оружия самозащиты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Горожанка пояснила, что ее соседка страдает психическим расстройством и может представлять угрозу для окружающих. На все просьбы не пугать местных жителей топором пенсионерка не реагирует.

Звонившая попросила проверить свою соседку и изъять у нее топор, который она постоянно носит с собой.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.