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В пригороде Владивостока вооруженная пенсионерка пугает горожан
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В пригороде Владивостока вооруженная пенсионерка пугает горожан 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница одного из частных домов в пригороде позвонила в полицию и сообщила о неадекватной соседке. Женщина рассказала, что 83-летняя пенсионерка регулярно ходит по улице с топором и утверждает, что носит его в качестве оружия самозащиты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Горожанка пояснила, что ее соседка страдает психическим расстройством и может представлять угрозу для окружающих. На все просьбы не пугать местных жителей топором пенсионерка не реагирует.
Звонившая попросила проверить свою соседку и изъять у нее топор, который она постоянно носит с собой.
Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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