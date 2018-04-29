Что делать жильцу, передавшему неверные показания счетчика на горячую воду? 

Жильцы могут рассчитывать на перерасчет платы за ЖКУ.
Бывает, что жильцы передают поставщику ресурса неверные показания счетчиков на горячую воду.
Как рассказали в МП «Калининградтеплосеть», в этом случае можно рассчитывать на перерасчет платы. Для этого нужно будет позвать сотрудника управляющей организации, обслуживающей дом, для составления акта о фактических показаниях. Его нужно предоставить в «Теплосеть» (для ускорения процедуры — через сайт предприятия). На основе фактических показаний специалисты сделают перерасчет.
«Если квитанция с ошибочными завышенными показаниями счетчиков была оплачена, образуется переплата, которая по желанию гражданина может быть зачтена в счет последующих платежей за тепло или горячее водоснабжение», — рассказали в компании.