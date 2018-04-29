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Что делать жильцу, передавшему неверные показания счетчика на горячую воду?
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Что делать жильцу, передавшему неверные показания счетчика на горячую воду? 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Жильцы могут рассчитывать на перерасчет платы за ЖКУ.
Бывает, что жильцы передают поставщику ресурса неверные показания счетчиков на горячую воду.
Как рассказали в МП «Калининградтеплосеть», в этом случае можно рассчитывать на перерасчет платы. Для этого нужно будет позвать сотрудника управляющей организации, обслуживающей дом, для составления акта о фактических показаниях. Его нужно предоставить в «Теплосеть» (для ускорения процедуры — через сайт предприятия). На основе фактических показаний специалисты сделают перерасчет.
«Если квитанция с ошибочными завышенными показаниями счетчиков была оплачена, образуется переплата, которая по желанию гражданина может быть зачтена в счет последующих платежей за тепло или горячее водоснабжение», — рассказали в компании.
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