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Премьер-министр Эфиопии совершает первый зарубежный визит в Джибути
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Премьер-министр Эфиопии совершает первый зарубежный визит в Джибути 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аддис-Абеба, 28 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сегодня прибыл в Джибути с первым зарубежным визитом после состоявшегося в начале апреля принесения им присяги и вступления в должность.
Местные информационные агентства со ссылкой на офис официального представителя Министерства иностранных дел сообщили, что двухдневный визит премьер-министра нацелен на дальнейшее продвижение давних отношений между двумя восточноафриканскими странами.
Ожидается, что премьер-министр обсудит с президентом Джибути Исмаилом Омаром Геллехом представляющие взаимный интерес двусторонние и региональные вопросы.
Также запланировано выступление А. Ахмеда с речью в парламенте Джибути и посещение им различных объектов, включая порт Джибути. —0—
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