Премьер-министр Эфиопии совершает первый зарубежный визит в Джибути

Аддис-Абеба , 28 апреля / Синьхуа / — Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сегодня прибыл в Джибути с первым зарубежным визитом после состоявшегося в начале апреля принесения им присяги и вступления в должность.

Местные информационные агентства со ссылкой на офис официального представителя Министерства иностранных дел сообщили, что двухдневный визит премьер-министра нацелен на дальнейшее продвижение давних отношений между двумя восточноафриканскими странами.

Ожидается, что премьер-министр обсудит с президентом Джибути Исмаилом Омаром Геллехом представляющие взаимный интерес двусторонние и региональные вопросы.

Также запланировано выступление А. Ахмеда с речью в парламенте Джибути и посещение им различных объектов, включая порт Джибути. —0—