Парусник «Седов» вышел из Калининграда в первый учебный рейс навигации 2018 года

КАЛИНИНГРАД , 29 апреля. / ТАСС /. Крупнейший в мире четырехмачтовый парусник «Седов» вышел в воскресенье в первый учебный рейс навигации 2018 года из порта Светлый под Калининградом. Об этом сообщила ТАСС Ирина Образцова — руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА), которая с мая 2017 года эксплуатирует это судно.

Дании и "В первое морское учебное плавание в этом году на «Седове» отправились 111 курсантов БГА, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Ейского морского рыбопромышленного техникума", — рассказала она, добавив, что во время плавания, которое продлится до 13 июня, барк под командованием капитана Виктора Николина совершит заходы в порты Германии Польши . Там российские курсанты станут участниками морских фестивалей и праздников, а судно, при необходимости, пополнит запасы.

Первым иностранным портом, куда по приглашению властей 8 мая зайдет «Седов», станет Гамбург (Германия). Российский барк примет участие в традиционном городском празднике — Дне порта, посвященном 829-й годовщине его основания. Там в эти майские дни традиционно собираются парусники и другие суда из многих стран.

"В Гамбурге «Седов» встретиться со своим собратом и теперь уже земляком — легендарным барком «Крузенштерн», который 2 мая из Калининграда отправится уже во второй учебный рейс в этом году", — заметила Образцова, напомнив, что год назад «Седов», находившийся в оперативном управлении Мурманского государственного техуниверситета, передали Калининградскому государственному техническому университету, в структуру которого входит БГА. И теперь академия эксплуатирует два знаменитых парусника.

"Не случайно нынешняя навигация двух барков проходит под девизом «Снова вместе, снова на одной волне!», — сказал собеседница, подчеркнув, что «Калининград сегодня по праву можно называть столицей парусного учебного флота».

Ждут парусник «Седов» и в еще одном германском порту — Бремерхафен, а также в польском Щецине и датском Хиртсхальсе. В навигацию-2018 «Седов» и «Крузенштерн» планируют совершить три учебных рейса, с заходами в порты многих стран.

О парусниках

Барк «Седов» спустили на воду на верфи «Германия» в Киле в марте 1921 года и первоначально он носил название «Магдалена Виннен II». Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, судно передали Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовали в «Седов» в честь полярного исследователя старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова

"Седов" занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина — 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4 192 метра.

Барк «Крузенштерн» построили в 1926 году на германской верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду он получил название «Падуя». В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР, его переименовали в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна

В истории каждого парусника, которая насчитывает более 90 лет, — кругосветные плавания, международные экспедиции, участие и победы в престижных морских и океанских регатах, а главное — многие тысячи подготовленных для флота высококлассных специалистов.