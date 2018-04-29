Число камер на дорогах Подмосковья резко увеличили 

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта МО Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили о росте количества стационарных и мобильных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения в регионе, в 5,5 раз. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу, 27 апреля, заявил глава Минтранса Московской области Игорь Тресков. «Мы предупреждаем автомобилистов, выезжающих на дороги Подмосковья, что в регионе заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. С начала года по сегодняшний день число комплексов увеличено в 5,5 раз. Стационарные комплексы работают на всей дорожной сети Московской области. В первую очередь комплексы установлены на всех самых аварийных автодорогах и потенциально опасных участках федеральных и региональных трасс. Наибольшее число комплексов функционирует на трассах М-9, М-10, М-1, М-2, М-5, М-4, А-104, на Пятницком, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Можайском, Егорьевском, Волоколамском шоссе, на дороге Москва — Жуковский, также камеры работают в городах и населенных пунктах. Мобильные комплексы передвигаются по потенциально опасным участкам в зависимости от дорожно-транспортной ситуации в регионе. Все мероприятия в рамках безопасности дорожного движения в первую очередь направлены на сохранение жизней и здоровья наших граждан. Так, снижение аварийности в местах установки комплексов фотовидеофиксации составило около 50%. Только за минувшие месяцы 2018 г. нам удалось сохранить 38 жизней».
Карта, данные: Пресс-служба Министерства транспорта МО В рамках пресс-конференции было также заявлено о том, что новые стационарные комплексы фиксируют превышение скорости без радара. Система анализирует скорость движения транспортного средства, оценивая время между кадрами. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев сообщил о том, что с увеличением числа размещенных камер был отмечен заметный рост случаев вандализма со стороны автомобилистов, и предупредил об ответственности за порчу государственного имущества: «С увеличением числа комплексов фотовидеофиксации на дорогах региона наблюдается всплеск вандальных действий со стороны автомобилистов. С апреля произошло 11 случаев нападения на мобильные комплексы и сотрудников, их обслуживающих. Ущерб от причиненных действий составил 1,5 млн руб. По факту нападения на комплексы и сотрудников мы обратилась в правоохранительные органы. Я хочу напомнить, что данные комплексы — это государственное имущество, комплексы находятся в собственности Московской области, за порчу имущества последует ответственность».