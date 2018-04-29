WSJ: обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн подал в суд на бывшего подчиненного

НЬЮ-ЙОРК , 29 апреля. / ТАСС /. Американский миллиардер Стив Уинн, ушедший в отставку с поста главы сети казино Wynn Resorts на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, подал иск в суд на одного из бывших подчиненных, обвинив его во лжи и стремлении опорочить предпринимателя. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, иск подан на этой неделе, ответчика обвиняют в том, что он своими действиями и словами «открыл сезон охоты» на Уинна, во время которого «правда и точный контекст игнорировались, а его вина базировалась только на бездоказательных обвинениях». Истец требует компенсации за нанесенный моральный и финансовый ущерб, сумма которой не раскрывается.

Стив Уинн был вынужден уйти в отставку в феврале. Поводом для этого стала публикация The Wall Street Journal от 26 января. В ней утверждалось, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг. В частности, миллиардер якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую он, по словам потерпевшей, принудил к близости в 2005 году.