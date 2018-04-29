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WSJ: обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн подал в суд на бывшего подчиненного
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WSJ: обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн подал в суд на бывшего подчиненного 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американский миллиардер Стив Уинн, ушедший в отставку с поста главы сети казино Wynn Resorts на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, подал иск в суд на одного из бывших подчиненных, обвинив его во лжи и стремлении опорочить предпринимателя. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
По ее данным, иск подан на этой неделе, ответчика обвиняют в том, что он своими действиями и словами «открыл сезон охоты» на Уинна, во время которого «правда и точный контекст игнорировались, а его вина базировалась только на бездоказательных обвинениях». Истец требует компенсации за нанесенный моральный и финансовый ущерб, сумма которой не раскрывается.
Стив Уинн был вынужден уйти в отставку в феврале. Поводом для этого стала публикация The Wall Street Journal от 26 января. В ней утверждалось, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг. В частности, миллиардер якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую он, по словам потерпевшей, принудил к близости в 2005 году.
Уинн назвал такого рода утверждения абсурдными. Владелец казино увязал публикацию статьи и обвинения с действиями своей бывшей жены Элайн, добивающейся, по его словам, пересмотра условий расторжения брака. В материалах The Wall Street Journal несколько раз упоминался по имени менеджер салона красоты Wynn в Лас-Вегасе (штат Невада) Йорген Нильсен. Газета полагает, что исковые претензии миллиардера обращены именно против него.
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