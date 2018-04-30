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Огромный «караван» мексиканских мигрантов осадил границу с США: видео
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Огромный «караван» мексиканских мигрантов осадил границу с США: видео 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С другой стороны границы собрались десятки американских политических активистов. Они симпатизируют мексиканцам и выступают против иммиграционной политики Трампа.
На границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки собрались сотни потенциальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Участники каравана мигрантов собираются на границе с США и Мексикой. Ожидается, что они намерены искать убежища в США», — говорится в сообщении.
WATCH: Members of migrant caravan gather at U. S. -Mexico border, expected to seek asylum in U. S. pic.twitter.com/szBxdnd2UT
— MSNBC (@MSNBC) 29 апреля 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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