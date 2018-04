Огромный «караван» мексиканских мигрантов осадил границу с США: видео

С другой стороны границы собрались десятки американских политических активистов. Они симпатизируют мексиканцам и выступают против иммиграционной политики Трампа.

На границе между Мексикой Соединенными Штатами Америки собрались сотни потенциальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Участники каравана мигрантов собираются на границе с США и Мексикой. Ожидается, что они намерены искать убежища в США», — говорится в сообщении.

WATCH: Members of migrant caravan gather at U. S. -Mexico border, expected to seek asylum in U. S. pic.twitter.com/szBxdnd2UT

— MSNBC (@MSNBC) 29 апреля 2018 г.