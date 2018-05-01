На фестивале канатоходцев «Хайлайн-2018» в Кисловодске установили новый рекорд России

"Александр побил рекорд России, он прошел по «тяжелой» стропе 278 метров", — сообщил ТАСС представитель оргкомитета фестиваля.

В 2017 году на первом фестивале хайлайна в Кисловодске российский альпинист-каскадер Геннадий Скрипко прошел по стропе длинной в 200 метров. Мировой рекорд хайлайна составляет 1,7 км.

Фестиваль по хождению на стропе «Хайлайн-2018» стартовал в Кисловодске 29 апреля и собрал около 200 спортсменов из 25 регионов России и полудюжины других стран. Соревнования проходят в Березовой балке, там между скалами натянуты 10 хайлайнов длиной от 20 до 280 метров на высоте до 120 метров. В числе именитых гостей на фестиваль приехал из Германии Фреди Кюне, который в 2017 году во Франции прошел по хайлайну 1,5 км.