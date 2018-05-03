Кисловодск стал центром российского хайлайна

Больше 200 участников из 25 регионов России собрались на второй международный фестиваль «Хайлайн-2018», который открылся на праздничных выходных в Кисловодске . Хайлайн — это хождение по специальной стропе, натянутой высоко над землей или водой.

Армении, Белоруссии, "Есть ребята из Германии Швейцарии , должна подъехать большая группа из Ирана ", — рассказал ТАСС альпинист-спортсмен из Нальчика , соорганизатор фестиваля Геннадий Скрипко.

В мае 2017 года на первом фестивале современных канатоходцев в Кисловодске Скрипко установил российский рекорд, преодолев стропу длиной 200 метров. «За этот год многое изменилось. Ребята, побывавшие у нас на первом фестивале, приехали вновь, и уже с более высоким уровнем. Ждем новые рекорды», — сказал он.

Поправка на ветер

Прошлогодний рекорд побили уже на второй день. Организатор фестиваля, 31-летний москвич Александр Чернявский прошел по «тяжелой» стропе 278 метров. «Побил рекорд, но в этом году у нас собрался сильный состав, не менее пяти человек претендуют на новые рекорды», — рассказал сам Чернявский.

Соревнования проходят в Березовой балке. Это природное ущелье на юго-западе Кисловодска с обрывистыми, неприступными стенами высотой до 120 метров. По его дну бежит маленькая, но бурная речка, здесь есть карстовые пещеры, источник нарзана, древнее городище.

Между скалами натянуты десять строп-хайлайнов длиной от 20 до 280 метров на высоте до 120 метров. «Ветер в ущелье сильный разгулялся, но это ничего — наоборот, тренировка хорошая. Делаешь поправку на ветер и идешь», — рассказывает Скрипко.

"Сейчас полнолуние, очень интересно ходить ночью, при свете луны. Еще у нас будет костюмированная прогулка, ребята наденут яркие клоунские костюмы, будут ходить по линиям, будет интересно", — говорит он.

Кроме соревнований, здесь проводят профессиональные мастер-классы, дружеские вечера у костра, танцы, викторины, разыгрывают призы. Есть площадки для роупджампинга — экстремальных прыжков с веревкой при помощи специальной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения.

Новички и топовые спортсмены

Российский хайлайн только делает первые шаги. Первый в России и СНГ фестиваль прошел в Кисловодске на скалах Березовского ущелья всего год назад. В нем участвовали спортсмены из России, Германии, Израиля , Индии, Голландии , Ирана и Белоруссии.

Однако отечественные экстремалы уже серьезно продвинулись в этом виде спорта. Центры хайлайна созданы в Москве , Воронеже, Челябинске Владивостоке и других крупных городах. «На прошлом фестивале мы говорили, что не больше сотни человек в России ходят хайлайн, а сейчас таких уже человек 500 будет», — рассказывает Скрипко.

На фестиваль в Кисловодск приехало много новичков. «Движение распространятся очень быстро. Это интересный спорт, не особо и дорогой: затраты начинаются, только если куда-то выезжать. А так — натянул стропу, и ходи», — говорит он.

Мировой рекорд хайлайна составляет 1,7 тыс. метров. В числе именитых гостей на фестивале — 28-летний спортсмен из Германии Фреди Кюне, который уже семь лет занимается слэклайном и шесть — хайлайном. Ему принадлежит нынешний мировой рекорд «фри соло» (без страховки) — 110 метров, а наилучшее достижение — 1,5 тыс. метров по стропе длиной 1,6 тыс. метров.

В Кисловодске Кюне прошел все линии с первого раза. Самый длинный — 280-метровый маршрут — с завязанными глазами. На фестивале немецкий экстремал проводит два мастер-класса. «Расскажу, как „серфить“ стропу, и как ходить супербольшие хайлайны», — обещает он.

Кюне входит в топ-пятерку мировых хайлайнеров, но в ближайшее время он не планирует штурмовать мировые рекорды ни со страховкой, ни «фри соло». «В планах — хотел бы пройти хайлайн в Гранд-Каньоне в США с длиной стропы больше километра», — говорит он.

Удобный Кисловодск

Кисловодск с его природными каньонами, скалистыми окрестностями и удобной логистикой хорошо подходит для организации такого фестиваля. Рядом со стропами разбит палаточный лагерь. Многие приехали сюда целыми семьями вместе с детьми. Администрация Кисловодска помогла с обустройством площадки: здесь организован подвоз воды, установлены биотуалеты, налажен вывоз мусора.

"Мероприятия такого уровня повышают привлекательность города-курорта, поэтому администрация рада оказать спортсменам всяческое содействие в организации, — рассказала на открытии фестиваля замглавы администрации Кисловодска Татьяна Загуменная. — В этом году у нас запланировано несколько десятков разных больших праздников. Уже запустили фонтаны, на открытие курортного сезона состоятся фестиваль цветов, премьера уличного театра. Этим летом неделю в городе будут идти кинопоказы в рамках кинофестиваля «Хрустальный источник», приедет на полномасштабные гастроли Вахтанговский театр, состоится фестиваль этнических общин Кисловодска".

Фестиваль «Хайлайн-2018» завершится 5 мая.

Олег Ляхов