Фестиваль «Хайлайн-2018» соберет в Кисловодске около 200 канатоходцев

КИСЛОВОДСК , 29 апреля. / ТАСС /. Около 200 участников соберутся на второй фестиваль по хождению на стропе «Хайлайн-2018», который откроется в воскресенье в Кисловодске, сообщил ТАСС представитель оргкомитета Александр Чернявский

"Соревнования пройдут в Березовой балке, там между скалами натянуты 10 хайлайнов длиной от 20 до 280 метров на высоте до 120 метров. Всего на фестивале ожидается порядка 150-200 участников", — сказал он.

Программа предусматривает соревнования на скорость прохождения. Палаточный лагерь оборудуют в непосредственной близости от строп на лесной поляне. «Насладиться великолепной природой, послушать музыкантов, отдохнуть от городской суеты и стать свидетелем новых рекордов в хайлайне сможет любой желающий», — рассказали в оргкомитете.

Ирана, Армении, Израиля, Украины, Белоруссии, Первый отечественный фестиваль по хайлайну прошел в Кисловодске в мае 2017 года и собрал около 200 участников из Германии России . Тогда альпинист-каскадер Геннадий Скрипко прошел стропу длиной в 200 метров и установил новый рекорд России.

Это молодой вид спорта для России, центры его любителей уже открылись в Москве , Воронеже, Челябинске Владивостоке и других крупных городах. Кисловодск с его природными каньонами, скалистыми окрестностями и удобной логистикой подходит для организации соревнований, отмечают организаторы.

Хайлайн — это разновидность слэклайна, в которой используется не канат, а стропа шириной 2,5 сантиметра, слабо натянутая на большей высоте. Разница в том, что при хождении по туго натянутому канату канатоходец удерживает центр тяжести над довольно жесткой опорой, а хайланеру необходимо, постоянно балансируя, «подгонять опору» под свой центр тяжести. Для безопасности используются два контура страховки — сама стропа и страховочная веревка под ней.