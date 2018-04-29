Эксперт: фестиваль канатоходцев «Хайлайн-2018» в Кисловодске планирует новые рекорды

КИСЛОВОДСК , 29 апреля. / ТАСС /. Участники фестиваля по хождению по стропе «Хайлайн-2018», начавшегося в воскресенье в Кисловодске, намерены обновить рекорды по дальности дистанции, а также провести соревнования по скорости прохождения стропы, сообщил ТАСС организатор соревнований Александр Чернявский

"В этом году собрался сильный состав, есть спортсмены, входящие в топ-пятерку мировых хайлайнеров. Не менее пяти человек в этом году претендуют на новые рекорды", — рассказал Чернявский.

В числе именитых гостей на фестиваль приехал из Германии Фреди Кюне, который в 2017 году прошел по хайлайну 1,5 км от вершины Бау-де-Сен-Жаннет до Бау-де-Нуар во Франции . Российский альпинист-каскадер Геннадий Скрипко не только выступает соорганизатором фестиваля, но и намерен улучшить свой прошлогодний результат в 200 м, который пока остается рекордом России

Чернявский отметил, что мировой рекорд хайлайна сейчас составляет 1,7 км. За прошедший год этот молодой в России спорт обрел у нас новые имена, появились сильные спортсмены. «И если в прошлом году мы говорили, что не более сотни человек ходят хайлайн, то сегодня центры его любителей в Москве , Воронеже, Челябинске Владивостоке расширились, появились и новые», — рассказал Чернявский.

Соревнования пройдут в Березовой балке, где между скалами натянуты 10 хайлайнов длиной от 20 до 280 м на высоте до 120 м. Всего на фестивале ожидается порядка 150-200 участников из 25 регионов России и полудюжины зарубежных стран.