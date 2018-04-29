Законы, вступающие в силу 29 апреля

Ряд положений Федерального закона от 30 октября 2017 года №312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“ в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно направлять в регистрирующий орган в форме электронного документа.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона „О коммерческой тайне“

Внесенными изменениями установлено, что к коммерческой тайне не могут быть отнесены сведения о задолженности работодателей по зарплате и социальным выплатам.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации“

Закон направлен на повышение уровня безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, и качества услуг, предоставляемых этими организациями.

Предусмотрено, что взаимодействие региональных органов госвласти с родителями или опекунами по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет осуществляться публично: обращения родителей или опекунов и ответы на них будут размещаться на официальном сайте органа государственной власти субъекта РФ

Кроме того, Минобрнауки России наделяется полномочием по утверждению примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребёнка.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 84-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О прокуратуре Российской Федерации“

Генеральный прокурор РФ наделен полномочиями по описанию форменного обмундирования и знаков различия, по установлению правил ношения форменного обмундирования, порядка его хранения, выдачи, списания, учёта, создания и содержания запасов, установлению порядка выплаты денежной компенсации взамен форменного обмундирования. Также он устанавливает нормы материально-технического обеспечения органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.

Кроме того, прокурорам предоставляется право на ношение, хранение и применение специальных средств индивидуальной защиты.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления“

Установлено, что выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

Вводятся положения о старосте сельского населенного пункта. Установлено, что он может назначаться для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории.

Кроме того, установлен порядок исчисления срока полномочий депутатов представительных органов муниципального района и городского округа, сформированных, соответственно, из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов представительных органов этих поселений и из состава представительных органов внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 81-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Установлены правовые основания для наделения уполномоченного органа государственного контроля (надзора) применять в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора такую форму проверки как контрольная закупка. Она может быть проведена незамедлительно после получения информации о соответствующем нарушении с одновременным извещением органа прокуратуры

Федеральный закон от 18 апреля 2018 № 80-ФЗ „О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами“ и статью 9 Федерального закона „О центральном депозитарии“ по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля“

Росфинмониторингом. Исключаются требования о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей физических лиц правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с Банком России

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 79-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“

Скорректирован правовой статус студенческих спортивных лиг и Российского студенческого спортивного союза. В частности, установлено, что учредителями студенческой спортивной лиги, являются только Российский студенческий спортивный союз или общероссийские спортивные федерации. По одному виду спорта может быть создана только одна студенческая спортивная лига.

Кроме того, региональные органы государственной власти наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых на территориях субъектов РФ.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 78-ФЗ „О внесении изменений в статью 10 Федерального закона „Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“

Правительство РФ будет определять требования к форматам заявлений и иных документов, которые предоставляются в электронной форме для получения государственных и муниципальных услуг. Также оно будет устанавливать порядок определения требований к форматам заявлений и иных документов.

Высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ также наделяются правом устанавливать требования к формату таких заявлений, если они не определены Правительством РФ.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 74-ФЗ „О внесении изменения в статью 5 Федерального закона „Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации“

Федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы и Центральный банк РФ, являясь операторами системы государственной статистики, осуществляют также полномочия по её созданию, эксплуатации и развитию.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 72-ФЗ „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста“

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется статьёй, которая предусматривает новую меру пресечения — запрет определённых действий. Она избираться по решению суда, который, в частности, может наложить на обвиняемого (подозреваемого) такие запреты, как выходить в определённые периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определённых местах, посещать определённые мероприятия, общаться с определёнными лицами, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Подобные запреты суд также вправе наложить на обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого уже избрана мера пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 71-ФЗ „О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“

Уточняется понятие „туристский информационный центр“. Теперь он определяется как организация, осуществляющая деятельность по информированию не только физических лиц, но и юридических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 70-ФЗ „О внесении изменений в статьи 22 и 24 Федерального закона „О связи“

Вводятся основания для прекращения действия разрешений на судовые радиостанции, которые используются на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река — море) плавания.

Кроме того, установлен предельный срок действия решений государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот и решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, для которых не установлен срок действия. Они будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 68-ФЗ „О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о взаимном признании образования и (или) квалификаций“

Соглашение, подписанное в Москве 12 апреля 2017 года, регулирует вопросы взаимного признания основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученных в Российской Федерации и Республике Южная Осетия.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 67-ФЗ „О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“

Из российского законодательство был исключен термин „жильё экономического класса“. В связи с этим утратили силу положения Гражданского и Градостроительного кодексов РФ, касающиеся жилья экономического класса.