200 лет со дня рождения «великого реформатора»

29 апреля (по старому стилю 17 апреля) 1818 года в Москве появился на свет старший сын императора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны — будущий российский государь Александр II.

Юные годы

Отец цесаревича уделял большое внимание его воспитанию и всегда следил за его обучением. Главным наставником Александра Николаевича был знаменитый русский поэт, автор гимна «Боже, Царя храни» Василий Жуковский . Воспитание будущего императора так увлекло его, что он фактически разработал собственную педагогическую методику.

Известна байка про цесаревича Александра и остроумную смекалку Жуковского. Якобы однажды во время поездки в экпипаже вместе с отцом и наставником цесаревич заметил на заборе известное бранное слово из трёх букв. Юный Романов не был знаком с этим пластом русского языка и очень заинтересовался значением этого слова. Под внимательным взглядом государя Жуковский на секунду задумался и ответил: «Ваше Императорское Высочество! Это повелительное наклонение старинного русского слова „ховать“, то есть прятать». Говорят, после этих слов Николай I улыбнулся, а позже подарил Василию Жуковскому золотые часы, многозначительно добавив: «*** (прячь) в карман».

На престол Александр Николаевич взошёл в возрасте 37 лет, но его государственная деятельность началась намного раньше — в 16 лет, что в те времена считалось достижением совершеннолетия. Сначала цесаревич был введён в Сенат, позднее — в состав Святейшего Правительствующего Синода, а затем в Государственный совет и Комитет министров. Примерно в те же годы началась его военная служба: в 18 лет Александр стал генерал-майором, а через восемь лет уже в звании генерала он командовал гвардейской пехотой.

От «великого реформатора» до «коронованной полуразвалины»

«Великий реформатор» — именно так либеральная пресса называла государя Александра II за масштабные преобразования, проведённые им в социальной сфере, образовании, вооружённых силах и многих других областях. Он провёл чёткое разделение судебной власти от исполнительной и законодательной, учредил Государственный банк, модернизировал систему образования, перевооружил армию и сократил срок службы, ограничил цензуру и сделал открытым обсуждение государственных дел. Самая известная реформа Александра II — отмена крепостного права — обусловила капитализацию сельского хозяйства с одновременным наращиванием фабричного производства, отмечают современные историки.

Характер правления Александра II в целом имел либеральный курс.

«Он ослабил цензуру, дал свободу крестьянам, сократил срок воинской службы. Также он был западником и налаживал связи с США . Чего стоит только продажа американцам Аляски и Алеутских островов», — отметил в комментарии « Парламентской газете » доктор исторических наук, профессор Андрей Козлов . Впрочем, зато в годы его правления Российская империя пополнилась территорией Туркестана и Ферганской долины, добавил эксперт.

По словам Козлова, с одной стороны, реформы Александра II дали толчок для более динамичного развития России и позволили широким слоям населения активно участвовать в жизни государства. «С другой стороны, возможно, именно такая активная либерализация строя и мягкость его характера вызвала рост социальных противоречий и последующее недовольство его правлением», — отметил Андрей Козлов. Он привёл в пример отзыв об Александре II от главы Комитета Министров Петра Валуева, который он сделал за пару лет до убийства императора: в своей дневниковой записи Валуев назвал его «коронованной полуразвалиной». «В эпоху, где нужна в нём сила, очевидно, на неё нельзя рассчитывать», — записал действительный тайный советник в 1879 году.

Смерть и наследие Александра Николаевича

Не каждому русскому царю доводилось пережить столько покушений, сколько их пришлось на долю Александра II. Только седьмое по счёту нападение оказалось удачным для террористов. Левая публика рукоплескала «народовольцам», сами же организаторы теракта уже ставили ультиматумы младшему сыну погибшего царя Александру III, обещая устроить революцию в случае сохранения политического курса.

Консервативное крыло общественности погрузилось в глубокую скорбь и ужас. «Царь убит!… Русский царь, у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах у всех — русскою же рукою… Позор, позор нашей стране!» — писала правоконсервативная газета «Русь». Организаторов убийства редакция газеты называла порождением «тёмных сторон петербургского периода нашей истории, отступничества от русской народности, измены её преданиям, началам и идеалам».

«Впрочем, правые понимали, что недовольство деятельностью Александра Николаевича могло привести к куда более худшим последствиям — революции и развалу самодержавия. С этой точки зрения они даже думали, что взрыв, унёсший жизнь императора, — меньшее зло, хотя и непомерное для тех, кто был ему предан», — заметил историк Андрей Козлов.

Так или иначе, резюмировал эксперт, какой бы противоречивой ни была политика и сама фигура Александра II, он, как все прошлые и последующие правители, сделал огромный вклад в нашу историю.

«Всем хочется гордиться историей, помнить только хорошее. Но оценить однозначно, сказать на того или иного российского правителя, что он принёс только благо или только разруху, невозможно. Конечно, важно всегда иметь пример славных и героических достижений наших предков. Но, мне кажется, тёмные страницы нашего прошлого, неудачи и промахи власти тоже нужно помнить, это иногда даже важнее — чтобы эти промахи больше никогда не повторялись», — заключил Андрей Козлов.