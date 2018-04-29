Пикниковая карта: где в Москве пожарить шашлык

По сложившейся традиции, большинство россиян ждут майские праздники с одной целью — наконец открыть долгожданный сезон шашлыков. Для этого в Москве существует бесчисленное количество специально оборудованных мест, где горожане могут провести свой пикник безопасно и не нарушая закон. Полный перечень таких точек и интерактивная карта — в материале портала Москва 24.

Бирюлевский дендропарк Большинство специальных мест для пикников расположены в парках Мосприроды. Один из самых крупных — Бирюлевский дендропарк. На его территории установлены 32 площадки с мангалами, беседками и столами. Все, что нужно взять с собой — угли и мясо.

Добраться до парка проще всего общественным транспортом от станции метро «Царицыно». Рядом с выходом на Каспийской улице находится автобусная остановка: оттуда на маршрутах 203, 679, 761 и 1020к можно спокойно доехать до нужного места.

Дендропарк идеально подходит не только для пикника, но и для пеших прогулок. В парке есть 15 аллей, на которых высажены различные деревья — березы, пихты, туи, вязы, рябины и даже сакура.

Среди обитателей — белки, ежи, зайцы-беляки, ласки и горностаи. Кроме того, в парке живет множество птиц, таких как иволги, ушастые совы, филины, дрозды и даже соколы.

Савелки в Зеленограде Специальные площадки для пикника установлены и в Савелках в Зеленограде. Всего их 33: для безопасного и комфортного отдыха они оборудованы мангалами, лавками, столиками и урнами.

Самый простой способ добраться до природного комплекса — на автобусе № 400э от недавно открывшейся станции метро «Ховрино». Когда доедете до остановки «Московский проспект», выходите и сворачивайте на Никольский проезд и идите по нему до дома №2. А затем вам направо — на дорожку, ведущую непосредственно в парк.

Главное, во время пикника помните о правилах поведения, которые позволят не только безопасно отдохнуть на природе, но и сохранить площадку в приемлемом виде для остальных отдыхающих.

Серебряный бор Еще 26 площадок для пикников находятся в Серебряном бору в районе пескобазы. Как и во всех остальных парках, они оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Тем не менее, Серебряный бор выгодно отличается тем, что площадки расположены вдоль побережья Москвы-реки.

При желании в Серебряном бору можно не только провести пикник, но еще и искупаться: для этого на территории разбиты несколько пляжей с волейбольными площадками.

Интерактивная карта В различных частях города расположены и одиночные площадки для пикника, с беседками, столами и мангалами. Так что устроить пикник можно неподалеку от дома. А чтобы сделать выбор подходящей площадки максимально удобным, мы отметили их на интерактивной карте.