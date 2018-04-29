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Данные о задолженности работодателей по зарплате перестали быть коммерческой тайной
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Данные о задолженности работодателей по зарплате перестали быть коммерческой тайной 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Сведения о задолженности работодателей по заработной плате и социальным выплатам больше не могут быть отнесены к коммерческой тайне. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.
Отмечается, что ранее действовавшая норма закона «О коммерческой тайне» запрещала устанавливать режим коммерческой тайны в отношении информации о «о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам».
Таким образом, заработная плата была отнесена к социальным выплатам, что противоречило нормам Трудового кодекса.
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