Данные о задолженности работодателей по зарплате перестали быть коммерческой тайной

Сведения о задолженности работодателей по заработной плате и социальным выплатам больше не могут быть отнесены к коммерческой тайне. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.

Отмечается, что ранее действовавшая норма закона «О коммерческой тайне» запрещала устанавливать режим коммерческой тайны в отношении информации о «о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам».

Таким образом, заработная плата была отнесена к социальным выплатам, что противоречило нормам Трудового кодекса.