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В России появилась возможность зарегистрировать юрлицо через интернет
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В России появилась возможность зарегистрировать юрлицо через интернет 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь можно направить в регистрирующий орган в электронной форме. Соответствующие поправки вступили в силу 29 апреля.
Норма о подаче документов для регистрации юрлица в электронной форме — одно из положений закона о взаимодействии регистрирующего органа с многофункциональными центрами госуслуг. Документ в целом вступил в силу осенью прошлого года.
Изменения были внесены в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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