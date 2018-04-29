В России появилась возможность зарегистрировать юрлицо через интернет

Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь можно направить в регистрирующий орган в электронной форме. Соответствующие поправки вступили в силу 29 апреля.

Норма о подаче документов для регистрации юрлица в электронной форме — одно из положений закона о взаимодействии регистрирующего органа с многофункциональными центрами госуслуг. Документ в целом вступил в силу осенью прошлого года.

Изменения были внесены в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».