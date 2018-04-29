«Это лучше водки!»

На карте США с 1 января 2018 года появился новый рай для любителей «травы». Калифорния, самый населенный штат страны, разрешила жителям покупать и употреблять марихуану в «рекреационных целях» — то есть просто ради удовольствия. Кроме «золотого штата», рекреационный каннабис легализован еще в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске Неваде . Корреспондент «Ленты.ру» решил на собственном опыте понять, что изменилось в Калифорнии после победы лигалайза.

Мое приобщение к миру любителей каннабиса началось нелегко. На входе в «марихуанный магазин» меня встретил внушительный охранник в униформе и с пистолетом. Узнав, что я здесь в первый раз, он провел по мне металлоискателем и передал мои документы для дополнительной проверки. Меня же пригласили ждать в какую-то комнату с решетками.

Оказывается, такие меры безопасности неслучайны: после первого января один из подобных магазинов уже успели ограбить. Вот владельцы и подстраховываются от потенциальных гангстеров. К счастью, проверка прошла довольно быстро, и уже минут через пять меня пригласили в торговый зал. Интерьер заведения оказался до удивления изыскан и уютен. Кресла были расписаны художниками-модернистами, на прилавках лежала литература, рассказывающая о целебных свойствах марихуаны, имелись даже мешочки с пацифистскими знаками, предназначенные для хранения «травы».

Товара на прилавках было очень много: продавались не только тривиальные «косяки», но и пирожные с каннабисом под торговой маркой Korova (мне объяснили, что их делают русские), жевательные резинки и даже марихуанный чай. Заметив мою заинтересованность, на помощь поспешила похожая на студентку девушка-консультант. Первым делом Лиз Паломб осведомилась, какого эффекта я хочу от марихуаны: расслабиться или повеселиться.

Узнав, что я российский журналист, девушка решила меня просветить и избавить от «глупых предрассудков»: «К нам приходят люди, страдающие раком и СПИДом. Марихуана помогает им избавиться от страданий, не прибегая к вредным химическим таблеткам. Я считаю, что мы приносим реальную помощь больным людям. Ну, а если кто-то и использует марихуану просто для удовольствия, то в этом тоже нет ничего плохого. По крайней мере, это лучше водки!»

Мой вопрос о вреде употребления травы девушка приняла в штыки: она немедленно напомнила мне, что в России пьют и буянят, а вот в Калифорнии невозможно увидеть пьяных, да и вообще, тут почти все ежедневно занимаются спортом. «Алкоголь порождает агрессию, а вот человек, покуривший марихуану, совершенно безобиден. В отличие от спиртного, марихуана не вредит здоровью, и, кстати, она не вызывает привыкания!» — со страстью убеждала меня Лиз. Тут стоит сказать, что ее мнение вполне созвучно авторитетному — большинство американских врачей и правда считает, что марихуана менее вредна, чем алкоголь, и к тому же не вызывает привыкания.

По мнению госпожи Паломб, запрещать марихуану не только бесчеловечно, но и бессмысленно. «Я не знаю, как у вас в России, а в Америке, как Северной, так и Южной, существует очень давняя традиция употребления марихуаны, и реально ограничить ее употребление просто невозможно. В тридцатые годы прошлого века в США был принят дурацкий сухой закон, когда запретили алкоголь. Ну и что из этого вышло?! Не нужно было повторять ту же глупость и с марихуаной!» — убеждает меня продавец магазина.

Тут я с девушкой не согласился — легализация марихуаны действительно увеличила число ее потребителей. До этого года в Калифорнии можно было легально купить «траву», но только как лекарство, выписанное по рецепту врача. Проблем это не создавало — в штате было полным-полно врачей, которые специализировались на такого рода рецептах, и получить доступ к каннабису мог любой желающий. Поэтому все были уверены, что разрешение на продажу марихуаны без рецепта не увеличит резко количество покупателей.

В действительности, как свидетельствует сан-диегская газета Union Tribune, 1-го января у магазинов, продающих канабис, выстраивались длиннющие очереди, причем многие люди приходили к магазинам задолго до их открытия, чтобы первым купить марихуану в «этот исторический день». Как свидетельствует издание, после упразднения рецептов количество покупателей «травы» увеличилось в разы.

Я оказался среди таких «новичков»: специально ехать к врачу за рецептом мне было просто лень (вот если бы по рецепту продавали алкоголь, то поехал бы незамедлительно), а когда стало можно купить марихуану просто так — решил попробовать. Приблизительно так же рассуждало большинство моих знакомых среднего возраста, для которых, в отличие от молодежи, алкоголь более привычен, чем «травка».

Как утверждает журнал New Yorker, легализация рекреационной марихуаны может принести просто бешеные деньги в бюджет штата. Так, ожидается, что ежегодный доход от продажи марихуаны достигнет 5 миллиардов долларов: бюджет получает столько же от продажи пива. Предполагается, что к 2021 году доход от продажи легальной марихуаны в Северной Америке достигнет 23 миллиардов долларов.

Как ни странно, впервые с американскими любителями марихуаны я познакомился не в самих штатах, а в небольшой центрально-американской стране Гватемале . Здесь вокруг высокогорного озера Атилан раскинулись множество ферм-коммун, все обитатели которых — выходцы с Севера, из США. Появились и чисто белые поселки, в которых даже официанты в ресторанах граждане США и Канады . По сути, здесь создается альтернативная «левая» Америка. Ее частью является и поселок Сан-Маркос.

Даже в мелочах местные поселенцы пытаются организовать свою жизнь вопреки законам и инструкциям зарегулированного американского общества. В США, например, запрещено курение в ресторанах, поэтому в Сан-Маркосе пепельницы стоят в любом заведении общественного питания. На американских магазинах и ресторанах висят плакаты: «Нет обуви — нет обслуживания». Поэтому большинство обитателей Сан-Маркоса идут за покупками босиком. Проблема соблюдения чистоты в городе решается с помощью «субботников».

Большинство местных американцев напоминают хиппи 60-х и придерживаются крайне левых взглядов. Нелюбовь местных американцев к «капитализму» настолько велика, что многие из них взяли в американских банках кредиты, которые не собираются отдавать, — американская фемида бессильна в гватемальских джунглях. Хотя белые переселенцы и искренне считают себя марксистами, большинство из них имеют достаточно туманное представление об этой идеологии. Так, например, когда я спрашивал жителей Сан-Маркоса, знают ли они Ленина, то мне уверенно отвечали: « Джон Леннон ?! Конечно, знаем».

Интересно, что левацкие настроения местных янки удивительно переплетаются с их пристрастием к марихуане, к которой они относятся почти с религиозным трепетом. Здесь любят цитировать знаменитого ямайского музыканта, «короля регги» Боба Марли: «Мир был бы добрее, если бы американский президент забивал косячок».

«Курить марихуану — это не просто удовольствие, а стиль жизни. Посмотрите на нас! Почти все мы — вегетарианцы и просто не способны на какое-то насилие», — убеждает меня длинноволосый тридцатилетний Крис, живший когда-то в Миннесоте. Сейчас Крис десять месяцев в году живет в Гватемале, но каждый сентябрь на два месяца уезжает собирать «травку» в единственное «приличное место» Америки, «изумрудный треугольник», где ее и выращивают.

Так хиппи называют три округа: Мендосино, Гумбольдт и Тринити , расположенные приблизительно в 300 километрах к северу от Сан-Франциско . Когда попадаешь сюда, действительно кажется, что ты уже не в США. Редкие деревеньки лежат среди труднопроходимых лесов. Центральное электроснабжение здесь — редкость, большинство обитателей используют солнечные батареи.

Местные жители называют себя «хипнеками» — что-то среднее между хиппи и реднеком. Они «недолюбливают штаты» и даже предпринимали несколько попыток ввести свои собственные деньги. Еще в 60-е годы сюда стали переселяться хиппи, а основным их занятием стало выращивание марихуаны. Нынешние хипнеки — это как раз потомки тех «шестидесятников». Они, как и их предки, продолжают растить каннабис. До того как в 1996 году в Калифорнии была легализована «медицинская марихуана», полиция регулярно совершала рейды в «изумрудный треугольник», но сейчас хипнеков практически не трогают, хотя большинство из них и не имеют лицензии на выращивание лечебной марихуаны.

Каждый сентябрь в «изумрудном треугольнике» начинается «золотая лихорадка» — время сбора марихуаны. «Работа тяжелая, жить часто приходится в палатке вдали от цивилизации, но деньги можно заработать вполне приличные — 200 долларов в день, и это не предел. Лично я за полтора месяца зарабатываю около восьми штук баксов, и этих денег мне вполне хватает на безбедное проживание оставшееся время года в Гватемале!» — хвастается Крис. Он говорит, что и для большинства других сборщиков это единственная работа. Причем устроиться на сбор «травы» со стороны нелегко: хипнеки предпочитают из года в год брать на работу одних и тех же «проверенных людей из числа хиппи».

Увы, скоро для хипнеков, а также и для Криса и ему подобных могут наступить нелегкие времена: как показывает опыт других штатов, при полной легализации марихуаны ее стоимость резко падает, и многим мелким фермерам производить ее становится просто невыгодно.

«Пока цены не упали, атмосфера в Гумбольдте была нервная. Мои друзья уже написали, что в случае резкого падения цен им скорее всего придется прикрыть свой бизнес. Чертовски глупая ситуация: с одной стороны я, конечно, за легализацию марихуаны, но оказывается, что это может лишить меня привычного заработка. В самом деле, не могу же я пойти на работу, где нужно работать весь год!» — недавно написал мне Крис из Гватемалы.

Можно бы было ожидать, что прогнозируемое снижение цен скажется и на судьбе нелегальных торговцев марихуаной. Однако после того, как в 1996 году в Калифорнии была легализирована торговля марихуаны по рецепту, большинство постоянных покупателей марихуаны обзавелись справкой от врача и стали покупать каннабис в легальных магазинах.

По сути нелегальная торговля марихуаной перестала быть серьезным бизнесом в Калифорнии. Да, наркодилеры, торгующие наркотиками, «заодно» продают и каннабис. Но для них это уже второстепенный бизнес по сравнению с продажей настоящих наркотиков. Так что, если даже марихуану станет продавать и невыгодно, нелегальные наркодилеры не слишком расстроятся.

На самом деле, пока с продажей марихуаны еще много неясностей. Так, на федеральном уровне она по-прежнему запрещена, и чисто теоретически сотрудники федеральных органов могут арестовать обладателей марихуаны. Увольнение грозит и работающим в госструктурах любителям «травки». Марихуану запрещено провозить из одного штата в другой и даже появляться с ней в аэропортах, так как они — собственность государства, а не штата.

До окончательного узаконивания каннабиса в США все же пока далеко. Но легализация марихуаны в Калифорнии — самом густонаселенном штате США — говорит о многом. Постепенно все больше жителей страны уже не считают употребление каннабиса грехом. Раньше использование марихуаны ассоциировалось с хиппи и другими маргиналами. Но сейчас ситуация меняется, наслаждаться косячком уже позволяют себе обыватели вполне «мещанских», консервативных взглядов.

Когда употребление «травы» было разрешено лишь в медицинских целях, очень многие покупатели приходили за ней в темных очках. После же 1-го января многие любители марихуаны перестали скрывать свои лица. Уже сегодня каждый пятый житель США может купить каннабис легально, и можно не сомневаться, что с каждым годом таких людей будет все больше и больше.