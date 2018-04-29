Выборы в советы депутатов 4 муниципалитетов Подмосковья пройдут в воскресенье

В подмосковных городских округах Можайск Ликино-Дулево в воскресенье состоятся выборы в местный совет депутатов, в этот же день состоятся дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«Выборы назначены в связи с принятием закона Московской Области «Об организации местного самоуправления на территории Можайского муниципального района», — говорится в сообщении.

Численность Совета депутатов в Можайске — 20 депутатов. Избирается: 10 депутатов по единому избирательному округу (пропорционально по спискам политпартий); 10 депутатов по пяти двухмандатным избирательным округам.

«Решение принято в связи с формированием Орехово-Зуевского района в городской округ Ликино — Дулево (Закон Московской области от 23 ноября 2017 № 19/37-П№ «Об организации местного самоуправления на территории Орехово-Зуевского района»). Выдвинуто: 158 кандидатов», — уточняется в материале.

По Мытищам решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов городского округа Мытищи по избирательному округу №9 Сергея Андреева

Решением №4/327 от 9 февраля 2018 года утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мытищи по одномандатному избирательному округу №9, назначенных на 29 апреля 2018 года. Зарегистрированы семь кандидатов.

«В городском поселении Правдинский решение было принято в связи с тем, что депутаты по округам №1, №2, №6 не сдали декларации и на основании решения прокуратуры Пушкинского района, досрочно прекратили свои полномочия. Зарегистрировано 14 кандидатов», — добавляется в материале.