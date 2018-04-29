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Избиратели на выборах совета депутатов Ликино‑Дулева голосуют на 67 избирательных участках
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Избиратели на выборах совета депутатов Ликино‑Дулева голосуют на 67 избирательных участках 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного городского округа Ликино-Дулево в воскресенье выбирают депутатов совета депутатов муниципального образования, голосование проходит на 67 участках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Орехово-Зуевского района.
В связи с формированием на территории Орехово-Зуевского района городского округа Ликино-Дулево в муниципальном образовании проходят выборы новых составов советов депутатов. На территории муниципалитета проживают свыше 80 тысяч избирателей, из которых 101 человек — впервые голосующие. Выборы проходят по смешанной системе.
«С 8 утра открыты 67 избирательных участков. Все участки проверены кинологами на предмет опасных и взрывчатых веществ. В помещениях организовано дежурство сотрудников полиции и медиков. На избирательных участках созданы все условия для комфорта голосующих. Отдельная забота — о людях с особыми потребностями. Работают сурдопереводчики», — отмечается в сообщении.
В случае болезни или другой уважительной причины избирателям предоставляется право проголосовать у себя дома. Члены участковых избирательных комиссий по предварительным заявлениям до 14:00 выезжают по месту проживания граждан.
Все участки будут работать до 20:00.
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