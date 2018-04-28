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С шестого этажа дома на Сортировке выпала девушка-подросток
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С шестого этажа дома на Сортировке выпала девушка-подросток 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня поздно вечером на Сортировке около дома № 20 на улице Надеждинской собралась толпа людей — из окна на шестого этажа выпала девушка-подросток. Очевидцы вызвали скорую. — Собралась толпа зевак вокруг. Человек тридцать. Зрелище было такое, очень неприятное, — не стал делать фото. Судя по тому что скорая стояла долго, девушка скончалась, — рассказал читатель Е1.RU Павел. К счастью, в скорой девушку смогли откачать. Выпавшую из окна доставили в девятую больницу. — Она с шестого этажа упала. Это было жутко, — рассказала еще одна очевидица происшествия.
Следственный комитет пока не прокомментировал произошедшее.
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