С шестого этажа дома на Сортировке выпала девушка-подросток

Сегодня поздно вечером на Сортировке около дома № 20 на улице Надеждинской собралась толпа людей — из окна на шестого этажа выпала девушка-подросток. Очевидцы вызвали скорую. — Собралась толпа зевак вокруг. Человек тридцать. Зрелище было такое, очень неприятное, — не стал делать фото. Судя по тому что скорая стояла долго, девушка скончалась, — рассказал читатель Е1.RU Павел. К счастью, в скорой девушку смогли откачать. Выпавшую из окна доставили в девятую больницу. — Она с шестого этажа упала. Это было жутко, — рассказала еще одна очевидица происшествия.