В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей

В американском штате Алабама открылся Музей наследия, посвящённый истории рабства и линчевания на территории США

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что на территории трёх с лишним квадратных километров располагаются свидетельства трагической истории работорговли в США, а также объекты, посвящённые современным проблемам.

В частности, в музее находятся более 800 стальных памятников, посвящённых жертвам линчевания в США.