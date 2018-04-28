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В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей
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В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей 

RT на русском 13 минут назад
В американском штате Алабама открылся Музей наследия, посвящённый истории рабства и линчевания на территории США.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что на территории трёх с лишним квадратных километров располагаются свидетельства трагической истории работорговли в США, а также объекты, посвящённые современным проблемам.
В частности, в музее находятся более 800 стальных памятников, посвящённых жертвам линчевания в США.
Ранее в Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета.
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