В США открылся посвящённый рабству и линчеванию музей 

В американском штате Алабама открылся Музей наследия, посвящённый истории рабства и линчевания на территории США.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что на территории трёх с лишним квадратных километров располагаются свидетельства трагической истории работорговли в США, а также объекты, посвящённые современным проблемам.
В частности, в музее находятся более 800 стальных памятников, посвящённых жертвам линчевания в США.
Ранее в Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета.