«Владивосток! Счастье!»: поэтесса Ах Астахова выступила в краевом центре Приморья 

Перед своим выступлением она оценила красоты города.
Творческий вечер поэтессы Ирины Астаховой (Москва) прошел на сцене Приморской краевой филармонии. Ирина Астахова (Ах Астахова) — один из самых востребованных современных поэтов в русскоязычном пространстве. Ее выступления собирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.
Отличительная сторона нового витка творчества Ирины — это мощный заряд оптимизма, и теперь это жизнеутверждающая лирика. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами счастья. Ее жизненные и многогранные произведения, в сопровождении живой музыки, создают удивительную атмосферу в концертных залах. Зрители не сдерживают слез и повторяют вслух заученные на изусть строчки, говорится в афише.
После приезда во Владивосток инстаграм поэтессы пополнился несколькими новыми постами.
Чувство любви. Чувство тревоги. Чувство сострадания. Чувство злости. Чувство счастья.. Много разных чувств, которые мы можем объяснить и принять в себе. Чувство вины. Что происходи внутри вас в момент этого чувства? Как вы его выражаете? Помогает оно вам жить или разрушает вас? Я хочу знать, как вы чувствуете. Спасибо. С любовью?
Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)
28 Апр 2018 в 10:42 PDT А ещё я сегодня познакомилась с крутейшими ребятами у которых свой, соответственно, крутейший серф-лагерь, суперская тусовка и школа йоги во Владике! Ждём свэла, пацаны, девчоночки!? Все велкам ту @swell_vl?>??+? #ахастахова #ахпутешествие #ловиволну
Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)
28 Апр 2018 в 4:30 PDT Владивосток! Счастье!?
Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)
28 Апр 2018 в 4:06 PDT Спасибо! #ахвидео #стихи #спасибо
Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)
28 Апр 2018 в 2:03 PDT ой, что делается? #детство #ахастахова #островрусский #мыстобизина
Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)
27 Апр 2018 в 2:09 PDT