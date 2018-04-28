​В Казанском цирке случился потоп

Канализационные воды затопили Казанский цирк, в котором недавно завершился капитальный ремонт. Зрители сегодня вынуждены были пробираться к гардеробам через огромные лужи, глубиной несколько сантиметров. По словам посетителей причиной потопа стали именно канализационные воды, а не дождь. Видео наводнения прислали очевидцы происшествия. — Это вот гардеробная и тут везде просто гигантский потоп! — рассказывает одна из посетительниц. — Просто жесть. В унитазах вода везде стоит, все везде мокрое, я не представляю что происходит. Если вы думаете, что это от дождя, вы ошибаетесь. Все льется из туалетов. Вода затопила туалеты и фойе, в частности гардеробы. Родители вынуждены были переносить детей на руках. Как рассказали посетители цирка, один ребенок поскользнулся и упал в лужу. В середине марта в Казанском цирке завершился капитальный ремонт, который длился … и стоил около миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком работ стало ООО «Евростройхолдинг +», проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект». Конфуз случился еще до первого представления –во время итоговой конференции, посвященной окончанию работ, рядом с директором цирка образовалась лужа из воды, капавшей с крыши здания.