Ещё
​В Казанском цирке случился потоп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​В Казанском цирке случился потоп 

Казанский репортер 22 минуты назад
Канализационные воды затопили Казанский цирк, в котором недавно завершился капитальный ремонт. Зрители сегодня вынуждены были пробираться к гардеробам через огромные лужи, глубиной несколько сантиметров. По словам посетителей причиной потопа стали именно канализационные воды, а не дождь. Видео наводнения прислали очевидцы происшествия. — Это вот гардеробная и тут везде просто гигантский потоп! — рассказывает одна из посетительниц. — Просто жесть. В унитазах вода везде стоит, все везде мокрое, я не представляю что происходит. Если вы думаете, что это от дождя, вы ошибаетесь. Все льется из туалетов. Вода затопила туалеты и фойе, в частности гардеробы. Родители вынуждены были переносить детей на руках. Как рассказали посетители цирка, один ребенок поскользнулся и упал в лужу. В середине марта в Казанском цирке завершился капитальный ремонт, который длился … и стоил около миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком работ стало ООО «Евростройхолдинг +», проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект». Конфуз случился еще до первого представления –во время итоговой конференции, посвященной окончанию работ, рядом с директором цирка образовалась лужа из воды, капавшей с крыши здания.
Казанский репортер: последние новости
Сотрудники ОКБ им. Симонова пожаловались Путину на рейдерский захват Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь» Путину пожаловались на рейдерский захват, а Минниханову – на снос домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее210
США поставили Европе ультиматум
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом251
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением77
Сели все: гаишников покарали за прокурора59
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение